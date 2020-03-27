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IMF Başkanı: 2009’daki finans krizinden daha kötüsü bekleniyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.03.2020 20:47 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını nedeniyle küresel ekonominin resesyona girdiğini belirten IMF Başkanı Georgieva, gelişmekte olan ülkeler için toplamda 2,5 trilyon dolar mali destek gerekeceğini söyledi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, dünyayı saran yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle küresel ekonominin büyük sıkıntıyla karşı karşıya olduğunu söyledi. "Resesyona girdiğimiz çok açık” diyen Georgieva, 2009’daki küresel finans krizinden daha kötü bir süreç beklendiğini kaydetti.

IMF Başkanı Georgieva, Uluslararası Para ve Finans Komitesi (IMFC) ile yaptığı video konferansın ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Georgieva, dünya genelinde ekonomik faaliyetlerin aniden durmasıyla, gelişen piyasalar için gereken mali desteğin toplamda 2,5 trilyon dolar olarak tahmin edildiği söyledi.

Koronavirüs salgınının başlamasından bu yana şimdiye kadar 80 ülke IMF'den acil yardım talebinde bulundu.

Son haftalarda 83 milyar dolardan fazla sermaye çıkışına uğrayan gelişmekte olan ülkelerin bu durumla başa çıkabileceğini belirten Georgieva, ancak çoğunun iç kaynaklarının yetersiz olduğunu ve yüksek borç yükü içinde olduğunu vurguladı.

Georgieva gelişmekte olan ülkelerin kendi rezervlerinin bu krizi atlatmakta yetersiz kalacağını ifade etti.

Georgieva, IMF yönetiminden acil durumlarda hızlı bir şekilde dağıtılan 50 milyar dolarlık fonun artırılması talep ettiğini de bildirdi.

IMF Başkanı, Perşembe günü katıldığı G20 lider zirvesinde, küresel likiditenin artırılması ve en yoksul ülkelerin borç yükünün hafifletilmesiiçin G20 ülkelerinin desteğini istemişti.

AFP/GY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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