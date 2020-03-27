IMF Başkanı: 2009’daki finans krizinden daha kötüsü bekleniyor

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, dünyayı saran yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle küresel ekonominin büyük sıkıntıyla karşı karşıya olduğunu söyledi. "Resesyona girdiğimiz çok açık” diyen Georgieva, 2009’daki küresel finans krizinden daha kötü bir süreç beklendiğini kaydetti.

IMF Başkanı Georgieva, Uluslararası Para ve Finans Komitesi (IMFC) ile yaptığı video konferansın ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Georgieva, dünya genelinde ekonomik faaliyetlerin aniden durmasıyla, gelişen piyasalar için gereken mali desteğin toplamda 2,5 trilyon dolar olarak tahmin edildiği söyledi.

Koronavirüs salgınının başlamasından bu yana şimdiye kadar 80 ülke IMF'den acil yardım talebinde bulundu.

Son haftalarda 83 milyar dolardan fazla sermaye çıkışına uğrayan gelişmekte olan ülkelerin bu durumla başa çıkabileceğini belirten Georgieva, ancak çoğunun iç kaynaklarının yetersiz olduğunu ve yüksek borç yükü içinde olduğunu vurguladı.

Georgieva gelişmekte olan ülkelerin kendi rezervlerinin bu krizi atlatmakta yetersiz kalacağını ifade etti.