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IMF devletlerin borçlarında patlama bekliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.04.2020 17:51 | Son Güncelleme

Uluslararası Para Fonu, devletlerin borçlanma oranlarında bu yıl koronavirüs nedeniyle büyük artış bekliyor.

IMF devletlerin borçlarında patlama bekliyor

IMF'ye göre salgının devlet maliyelerine getireceği ek yük 3,3 trilyon euroyu bulacak.Uluslararası Para Fonu (IMF), yeni tür koronavirüs salgını nedeniyle dünya çapında devletlerin büyük borç yükü altına gireceği uyarısında bulundu.

IMF'den yapılan açıklamada borçlanmanın miktarının koronavirüs krizinin ne kadar süreceğine bağlı olduğu belirtilerek salgın kontrol altına alındıktan sonra ekonominin toparlanma hızının da önemli rol oynayacağı kaydedildi.

IMF’nin mevcut tahminlerine göre, pandeminin devletlere getireceği direkt mali yük, yılda 3,3 trilyon euro civarında olacak. Bu miktarın içinde devletlerin sağlık sistemi harcamaları ile şirketler ve hanelere yapılan mali yardımlar da yer alıyor. IMF koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında verilecek kredi ve kefaletlerin de ek olarak trilyonlara mal olacağına dikkat çekti.

2019 yılında devletlerin borçları, milli gelirler toplamının yüzde 83'üne tekabül etti. IMF, borçlanma oranının 2020 yılında yüzde 96,4'e yükselmesinin beklendiğini bildirdi. Bu çerçevede özellikle gelişmekte olan ülkelerin zorluk yaşayacağını kaydeden IMF, kamu borçlarının milli gelire oranının Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yüzde 131‘e, İtalya'da yüzde 155,5'e ve İspanya'da yüzde 113'e yükseleceğini öngörüyor. Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz de daha önce bu oranın, salgın nedeniyle yürürlüğe sokulan devlet yardımları nedeniyle Almanya için yüzde 60'tan yüzde 75'e tırmanabileceğini söylemişti.

Diğer yandan IMF, bütçe açığının milli gelire oranının ABD için yüzde 15,4'e, Çin içinse yüzde 11,2'ye yükselmesini bekliyor. Avrupa'da salgından en fazla etkilenen ülkelerden olan İtalya ve İspanya’da ise bu yükselişin, diğer Avrupa ülkelerine göre daha fazla olması bekleniyor.

Reuters/BÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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