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IMF: “Ekonomik Toparlanmada İvme Zayıfladı”

12.10.2021 19:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

IMF’nin görünüm raporunda, küresel toparlanmanın sürdüğü ancak ivmenin zayıfladığı ve belirsizliğin arttığı vurgulandı

Uluslararası Para Fonu (IMF) 2021 yılı için dünya ekonomisinde görünümü değerlendirdiği raporunu açıkladı. Tedarik zincirinde yaşanan sorunlar ve fiyat baskılarının küresel ekonomide toparlanmayı kısıtladığını belirten kuruluş ABD ve diğer sanayi ülkeleri için büyüme tahminini düşürdü.

IMF, Türkiye’nin büyüme tahminini ise yukarı doğru revize etti. Buna göre, 2021 yılı için yüzde 9 oranında bir büyüme öngörüldü. Bu oran kuruluşun geçtiğimiz Temmuz ayında yaptığı ara değerlendirmede yüzde 5,8’di.

“Pandemi Sırasında Toparlanma, Sağlık Endişeleri, Tedarik Sorunları ve Fiyat Baskıları” başlıklı raporda, küresel toparlanmanın sürdüğü ancak ivmenin zayıfladığı ve belirsizliğin arttığı vurgulandı.

IMF, 2021 yılı için küresel büyüme tahminini Temmuz ayında açıkladığı yüzde 6,0 oranından yüzde 5,9’a düşürdü. 2022 yılı küresel büyüme tahminini ise yüzde 4,9 olarak korudu.

IMF, raporunda düşük gelirli ülkeler grubu için görünümün kötüleşen pandemi dinamikleri sebebiyle daha da karamsar bir hal aldığını; yeni büyüme tahminlerinin pandemi sırasında tedarikte yaşanan sorunlar sebebiyle gelişmiş ekonomiye sahip ülkeler grubu için de yakın vadede daha zorlu bir dönemi yansıttığını vurguladı.

Delta varyantının hızla yayılması ve virüsün yeni varyantlarından kaynaklanan tehdidin, pandeminin ne kadar çabuk atlatılacağına ilişkin belirsizliği artırdığı ifade edildi.

Enflasyonda ‘zirve’ beklentisi

Raporda enflasyonun 2021 yılının son aylarında zirve yapmasının beklendiği ancak 2022 yılının ortalarında çoğu ülkede pandemi öncesindeki seviyelere dönmesinin öngörüldüğü belirtildi. Ancak ekonomide toparlanmanın kestirilemez bir özellik taşıması ve belirsizliğin devam etmesi sebebiyle enflasyonun çeşitli nedenlerle beklentileri aşabileceği vurgulandı.

Raporda arz-talep arasındaki uyuşmazlığın fiyatları artırdığı, bu durumun da enflasyonda artışa yol açtığını belirten IMF, enflasyonun önümüzdeki yıl pandemi öncesi seviyelere dönmesini beklediğini ancak hala devam eden tedarik sorunlarının enflasyon beklentilerini de değiştirebileceğinin altını çizdi.

Sanayi ülkeleri için büyüme tahminleri düşürüldü

IMF, raporunda ABD için de büyüme tahminini yüzde 7’den yüzde 6’ya düşürdü. IMF ve Dünya Bankası’nın sonbahar toplantıları başlarken açıklanan rapor, diğer endüstriyel ülkeler için de büyüme tahminlerini aşağı çekti.

Almanya için büyüme tahmini yüzde 3,1’den yarım puan düşürüldü. İngiltere için büyüme tahmini ise yalnızca 0,2 puan düşürülerek yüzde 6,8 olarak güncellendi. Böylece İngiltere G7 ülkeleri arasında en hızlı büyüme öngörüsüne sahip ülke oldu.

Raporda Çin için büyüme tahmini de 0,1 puan düşüşle yüzde 8 olarak güncellendi.

Türkiye için büyüme beklentisi yükseltildi

IMF raporunda Türkiye için 2021 yılı enflasyon beklentisi ortalama yüzde 17 olarak yer aldı.

2021 yılı için yüzde 9 oranında bir büyüme öngörüldü. Bu oran kuruluşun geçtiğimiz Temmuz ayında yaptığı ara değerlendirmede yüzde 5,8’di.

Raporda Türkiye için 2022 yılı büyüme tahmini ise yüzde 3,3 olarak kaldı.

“Aşılamada ülkeler arasındaki farklar ekonomide tehlikeli bir ayrışmayı tetikliyor”

Raporda aşılama sürecinin ekonomik görünüm üzerindeki etkisi de değerlendirildi. Nüfusun yüzde 96’sının aşılanmadığı düşük gelirli ülkelerin olduğu; aşılama konusunda ülkeler arasında büyük farklılıkların ekonomide tehlikeli bir ayrışmaya yol açtığı belirtildi.

Raporda bu ülkelerin daha uzun süreli düşük bir büyüme, daha fazla yoksulluk ve uzun vadeli bir enflasyonla karşı karşıya oldukları uyarısı yer aldı.

Pandemi öncesi tahminlere kıyasla 65-75 milyon kişinin daha 2021 yılında aşırı yoksulluk içinde olmasının beklendiği belirtildi.

Düşük gelirli ülkelerin pandemiyle mücadele ve pandemi öncesi büyüme rotasına yeniden kazanması için 250 milyar dolar ek bütçeye ihtiyaç duyduğu kaydedildi.

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