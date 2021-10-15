FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. IMF Tahminine Göre Venezuela Enflasyonda Yine Birinci

IMF Tahminine Göre Venezuela Enflasyonda Yine Birinci

15.10.2021 23:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Para Fonu (IMF) tahminlerine göre Venezuela’nın 2021 sonunda yıllık enflasyon oranı yüzde 2 bin 700 olacak. Bu oranla Venezuela, en yüksek enflasyona sahip ülkeler sıralamasında bu yıl da birinci sırada yer alıyor

Uluslararası Para Fonu (IMF) tahminlerine göre Venezuela’nın 2021 sonunda yıllık enflasyon oranı yüzde 2 bin 700 olacak. Bu oranla Venezuela, en yüksek enflasyona sahip ülkeler sıralamasında bu yıl da birinci sırada yer alıyor. Venezuela’daki enflasyon oranının, listede yüzde 115’le ikinci sırada yer alan Sudan’nın 23 katından fazla olması dikkat çekiyor.

Venezuela’nın 2021’deki büyüme tahminini eksi yüzde 10’dan eksi yüzde 5’e çeken IMF, Güney Amerika ülkesi için gelecek yıl yüzde 2 bin enflasyon bekliyor.

VOA Türkçe’ye konuşan araştırma ve analiz merkezi CIAP direktörü, ekonomist Dilio Hernandez, Venezuela’da yaşanan enflasyonun ana nedenlerinden birinin hükümetin mali açığı kapatmak için yaptığı karşılıksız para emisyonu olduğunu söylüyor.

Venezuela’nın dünyadaki en yüksek kamu harcamalarına sahip ülkelerinden biri olduğuna dikkat çeken Hernandez, hükümetin başta devletin işlettiği petrol şirketi PDVSA olmak üzere, bakanlıklara ayrılan yüksek bütçeler ve memur maaşları gibi harcamaların ulusal ya da uluslararası rezervlerde karşılığı olmadığını belirtiyor.

Dünyanın en zengin petrol rezervlerine sahip olan ülkede 2000’li yılların başında günlük 3 milyon varil olan petrol üretiminin bugün 650 bin varile düştüğünü söyleyen Hernandez, ekonominin son 8 yılda en az yüzde 80 küçüldüğünü kaydetti.

Hernandez, “Kriz koşullarında üretim maliyetlerinin artmasıyla birlikte yerli üretimde azalma ve ithalatta artış yaşanıyor. Diğer bir sorun da önlenemeyen kur artışı. Rezervleri azalan ve elinde nakit döviz sıkıntısı olan Venezuela Merkez Bankası’nın (BCV) kura müdahale olanakları oldukça sınırlı” diyor.

Ülkede yapılan bağımsız araştırmalara göre halkın yüzde 95’inin temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını ve enflasyondan en fazla etkilenenlerin de bu kesim olduğunu söyleyen Hernandez, krizde başta çalışanlar olmak üzere birçok kesimin yoksullaştığını söyledi.

Hernandez, ülkede başta küçük ve orta boy olmak üzere birçok işletmenin kepenk kapatmak zorunda kaldığını, krizin ekonomide yarattığı olumsuz sonuçların daha uzun yıllar hissedileceğini belirtti.

CIAP verilerine göre yılın ilk 9 aylık enflasyonunun yüzde 700’ü aştığını söyleyen Hernandez, bugün 416 bolivar seviyesinde olan dolar kurunun da yıl sonunda 8-10 bolivara çıkmasını beklediklerini ifade etti.

Hernandez, “Ülkede Merkez Bankası resmi verileri yayınlamadığı için ekonomik gidişat ve enflasyon tahminlerinde hata payları olabiliyor ancak size Venezuela’da bu yıl da enflasyonun 4 haneli olacağını söyleyebilirim” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk marketler zincirinden 51.3 milyon liralık dev satın alma!Türk marketler zincirinden 51.3 milyon liralık dev satın alma!
"4 bin TL'ye çalışacak eleman bulamıyorlar" demişti! Sektör temsilcilerinden açıklama"4 bin TL'ye çalışacak eleman bulamıyorlar" demişti! Sektör temsilcilerinden açıklama
Altının kilogramı 526 bin 600 liraya gerilediAltının kilogramı 526 bin 600 liraya geriledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu ile Kavcıoğlu arasında görüşme

Kılıçdaroğlu ile Kavcıoğlu arasında görüşme

Zam gelmiştir ama mini mini gelmiştir

Zam gelmiştir ama mini mini gelmiştir

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan dolar açıklaması

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan dolar açıklaması

EPGİS duyurdu! Benzin ve motorine zam

EPGİS duyurdu! Benzin ve motorine zam

1 milyon kişi alınacak! Maaşlar 5 bin TL -7 bin TL'den başlıyor

1 milyon kişi alınacak! Maaşlar 5 bin TL -7 bin TL'den başlıyor

Benzine 18 kuruş, motorine 41 kuruş zam

Benzine 18 kuruş, motorine 41 kuruş zam

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Türk-İş’ten kritik 2022 asgari ücret mesajı!

Türk-İş’ten kritik 2022 asgari ücret mesajı!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bakanlıktan iddialara ilişkin açıklama!

Bakanlıktan iddialara ilişkin açıklama!

4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyoruz

4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyoruz

Kriz kâhininden gelişmiş ülkelere çarpıcı uyarı

Kriz kâhininden gelişmiş ülkelere çarpıcı uyarı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.