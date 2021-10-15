IMF Tahminine Göre Venezuela Enflasyonda Yine Birinci

Uluslararası Para Fonu (IMF) tahminlerine göre Venezuela’nın 2021 sonunda yıllık enflasyon oranı yüzde 2 bin 700 olacak. Bu oranla Venezuela, en yüksek enflasyona sahip ülkeler sıralamasında bu yıl da birinci sırada yer alıyor. Venezuela’daki enflasyon oranının, listede yüzde 115’le ikinci sırada yer alan Sudan’nın 23 katından fazla olması dikkat çekiyor.

Venezuela’nın 2021’deki büyüme tahminini eksi yüzde 10’dan eksi yüzde 5’e çeken IMF, Güney Amerika ülkesi için gelecek yıl yüzde 2 bin enflasyon bekliyor.

VOA Türkçe’ye konuşan araştırma ve analiz merkezi CIAP direktörü, ekonomist Dilio Hernandez, Venezuela’da yaşanan enflasyonun ana nedenlerinden birinin hükümetin mali açığı kapatmak için yaptığı karşılıksız para emisyonu olduğunu söylüyor.

Venezuela’nın dünyadaki en yüksek kamu harcamalarına sahip ülkelerinden biri olduğuna dikkat çeken Hernandez, hükümetin başta devletin işlettiği petrol şirketi PDVSA olmak üzere, bakanlıklara ayrılan yüksek bütçeler ve memur maaşları gibi harcamaların ulusal ya da uluslararası rezervlerde karşılığı olmadığını belirtiyor.

Dünyanın en zengin petrol rezervlerine sahip olan ülkede 2000’li yılların başında günlük 3 milyon varil olan petrol üretiminin bugün 650 bin varile düştüğünü söyleyen Hernandez, ekonominin son 8 yılda en az yüzde 80 küçüldüğünü kaydetti.

Hernandez, “Kriz koşullarında üretim maliyetlerinin artmasıyla birlikte yerli üretimde azalma ve ithalatta artış yaşanıyor. Diğer bir sorun da önlenemeyen kur artışı. Rezervleri azalan ve elinde nakit döviz sıkıntısı olan Venezuela Merkez Bankası’nın (BCV) kura müdahale olanakları oldukça sınırlı” diyor.

Ülkede yapılan bağımsız araştırmalara göre halkın yüzde 95’inin temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını ve enflasyondan en fazla etkilenenlerin de bu kesim olduğunu söyleyen Hernandez, krizde başta çalışanlar olmak üzere birçok kesimin yoksullaştığını söyledi.

Hernandez, ülkede başta küçük ve orta boy olmak üzere birçok işletmenin kepenk kapatmak zorunda kaldığını, krizin ekonomide yarattığı olumsuz sonuçların daha uzun yıllar hissedileceğini belirtti.

CIAP verilerine göre yılın ilk 9 aylık enflasyonunun yüzde 700’ü aştığını söyleyen Hernandez, bugün 416 bolivar seviyesinde olan dolar kurunun da yıl sonunda 8-10 bolivara çıkmasını beklediklerini ifade etti.

Hernandez, “Ülkede Merkez Bankası resmi verileri yayınlamadığı için ekonomik gidişat ve enflasyon tahminlerinde hata payları olabiliyor ancak size Venezuela’da bu yıl da enflasyonun 4 haneli olacağını söyleyebilirim” dedi.

