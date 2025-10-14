FİNANS

IMF Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonomik büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3'ten yüzde 3,2'ye çıkarırken, gelecek yıl için yüzde 3,1 olarak tuttu. IMF, ayrıca Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini de yukarı yönlü revize etti. İşte detaylar...

Ezgi Sivritepe

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun ekim sayısını "Küresel Ekonomi Değişim İçinde, Beklentiler Sönük Kalmaya Devam Ediyor" başlığıyla yayımladı.

Raporda, küresel ekonomik büyümenin 2024'teki yüzde 3,3 seviyesinden 2025'te yüzde 3,2'ye ve 2026'da yüzde 3,1'e yavaşlamasının öngörüldüğü belirtildi.
Bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme beklentisinde temmuz ayındaki tahminlerine kıyasla yukarı yönlü revizyona giden IMF, 2026 yılına yönelik tahminini ise sabit tuttu.

Fon, temmuz ayındaki tahminlerinde dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 3 büyümesini öngörmüştü.

RİSKLER ARTIYOR

Raporda, ticaret politikası belirsizliğinin ticaret ortakları arasında net, şeffaf ve kalıcı anlaşmaların olmaması nedeniyle yüksek seviyede kalmaya devam ettiği ve odağın nihai tarife düzeyinden, bunların fiyatlar, yatırımlar ve tüketim üzerindeki etkisine kaymaya başladığı ifade edildi.
Şu ana kadar daha korumacı ticaret önlemlerinin ekonomik faaliyet ve fiyatlar üzerindeki etkisinin sınırlı olduğu belirtilen raporda, yılın ilk yarısında büyümenin dayanıklılığını koruduğu aktarıldı.

Raporda, enflasyonun ise daha karışık sinyaller verdiği, küresel ölçekte manşet ve çekirdek enflasyonun hafifçe yükseldiği kaydedildi.

Korumacı önlemlerin olumsuz etkilerinin görülmeye başladığına dair artan işaretler olduğuna değinilen raporda, ticaret politikası belirsizliğinin 2025 ve 2026 boyunca yüksek seviyede kalmaya devam etmesinin beklendiği aktarıldı.

Raporda, küresel ekonomi daha parçalanmış bir manzaraya doğru kayarken görünüme yönelik risklerin arttığı kaydedildi.

TAHMİNLER YUKARI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

Ülkelerin ekonomik büyüme tahminlerinin de paylaşıldığı raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl ve gelecek yıla ilişkin büyüme tahminlerinde yukarı yönlü revizyona gidildiği aktarıldı.

Raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,5, gelecek yıl 3,7 büyümesinin beklendiği bildirildi.

IMF, temmuz ayındaki tahminlerinde Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3, gelecek yıl 3,3 büyümesini öngörmüştü.

Türkiye için ortalama enflasyon tahminlerinin bu yıl için yüzde 34,9 ve gelecek yıl için yüzde 24,7 olduğu belirtilen raporda, işsizlik oranına ilişkin beklentilerin de bu yıl ve gelecek yıl için yüzde 8,3 olduğu kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
IMF büyüme
