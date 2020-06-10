FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. IMF, Ukrayna'ya 5 milyar dolar kredi sağlayacak

IMF, Ukrayna'ya 5 milyar dolar kredi sağlayacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.06.2020 11:07 | Son Güncelleme

Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Kurulu, Ukrayna'ya 18 aylık stand-by programı kapsamında 5 milyar dolar kredi desteği sağlayacak.

IMF, Ukrayna'ya 5 milyar dolar kredi sağlayacak

IMF'den yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileriyle başa çıkabilmesi için yapılan ön anlaşmanın icra kurulu tarafından onaylandığı belirtildi.

Açıklamada, onaylanan 18 aylık stand-by anlaşması kapsamında Ukrayna'ya yaklaşık 5 milyar dolar kredi sağlanacağı bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, anlaşma kapsamında 2,1 milyar dolarlık kredi desteğini kısa bir süre içerisinde alacaklarını belirterek, "IMF, zor durumda olan bir arkadaşı için güvenilir bir ortak olduğunu kanıtladı." ifadesini kullandı.

Ukrayna Merkez Bankası, Kovid-19 salgınında iş dünyası ve vatandaşlara yönelik alınan tedbirler nedeniyle ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 5 küçülmesinin beklendiğini açıklamıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
TCDD 79 sözleşmeli personel alacakTCDD 79 sözleşmeli personel alacak
Altın ve dolar için şok yıl sonu beklentisi! Aralık ayında...Altın ve dolar için şok yıl sonu beklentisi! Aralık ayında...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! 41 ilin valisi değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! 41 ilin valisi değişti

Antikor testleri 81 ilde pazartesi başlıyor

Antikor testleri 81 ilde pazartesi başlıyor

Ekonomi için kritik veri açıklandı

Ekonomi için kritik veri açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İstihdam kalkanı' dedi ve müjdeyi duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İstihdam kalkanı' dedi ve müjdeyi duyurdu

Dolarda kritik seviye! İşte ilk rakamlar

Dolarda kritik seviye! İşte ilk rakamlar

Köylünün gelir kapısı oldu! Yoğun talep görüyor

Köylünün gelir kapısı oldu! Yoğun talep görüyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Altın fiyatları ile ilgili önemli tahmin

Altın fiyatları ile ilgili önemli tahmin

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

81 il valiliğine gönderildi: İdari izinli sayılacaklar

81 il valiliğine gönderildi: İdari izinli sayılacaklar

Altın alacaklar bu seviyelere dikkat!

Altın alacaklar bu seviyelere dikkat!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yatırım fonları rekora doymuyor

Yatırım fonları rekora doymuyor

ABD petrol fiyatı tahminini revize etti

ABD petrol fiyatı tahminini revize etti

Elektrik ve doğal gaz faturalarına afet ertelemesinde gecikme maliyetini Bakanlık karşılayacak

Faturalarla ilgili önemli karar!

TCDD Taşımacılık AŞ 79 sözleşmeli personel alacak

TCDD 79 sözleşmeli personel alacak

Son dakika...İşsizlik rakamları açıklandı

Ekonomi için kritik veri açıklandı

Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı cevizi solladı

Kilosu 50 liraya çıktı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.