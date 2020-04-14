FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. IMF’den gelişmekte olan ülkelere yardım

IMF’den gelişmekte olan ülkelere yardım

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.04.2020 14:40 | Son Güncelleme

Uluslararası Para Fonu (IMF) 25 gelişmekte olan ülkeye kredi kolaylığı sağlayacak.

Bu şekilde söz konusu ülkelerin yeni tip koronavirüs ile mücadelede maddi sıkıntılarının azaltılması hedefleniyor.Uluslararası Para Fonu (IMF) korona krizi nedeniyle 25 gelişmekte olan ülkeye borçlanma kolaylığı sağlayacaklarını açıkladı. IMF Başkanı Kristalina Georgieva, yoksul devletlere altı ay süresince yeni tip koronavirüsle mücadele amacıyla acil kredi desteği verileceğini duyurdu. IMF Yönetim Kurulu, başvurusu onaylanan ülkeler arasında Afganistan, Nepal, Haiti, Yemen ve bazı Afrika ülkelerini saydı.

Acil borç yardımları IMF'nin Afet Etkilerinin Sınırlandırılması ve Borcun Hafifletilmesi Fonu (CCRT) tarafından sağlanacak. Bu fon 2005 yılında Batı Afrika’da baş gösteren Ebola krizi sırasında oluşturulmuştu. IMF Başkanı Georgieva fonun bu kez koronavirüs salgınının etkilerini azaltmak amacıyla devreye sokulduğunu belirterek şunları söyledi:

"En yoksul ve kırılgan üye ülkelerimize yapılan yardımlar IMF’ye olan borç yükümlülüklerini önümüzdeki altı ay için karşılamalarını sağlayacak ve bu yolla kısıtlı mali kaynaklarını hayati önemdeki tıbbi ve diğer yardım önlemlerini almak için kullanabilmelerine yardımcı olacak.”

Uluslararası topluma yardım çağrısı

CCRT 500 milyon dolarlık borç yardımı sağlama kapasitesine sahip. İngiltere’nin 185 milyon dolar, Japonya’nın 100 milyon dolarlık katıkıda bulunduğunu açılayan Georgieva, Çin ve Hollanda'nın da katkıda bulunacağını belirtti. Toplam miktarın 1 milyar 400 milyon dolara ulaşacağını dile getiren IMF Başkanı diğer devletlere de katkıda bulunma çağrısı yaptı.

IMF’den borç yardımı alan ilk ülkeler Afganistan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo Cumhuriyeti, Gambiya, Madagaskar, Haiti, Malavi, Mali, Mozambik, Nepal, Nijer, Ruanda, Tacikistan, Togo, Yemen.

Yatırımcılar çekildi

IMF koronavirüsün ekonomik etkilerini azaltmak için Gana ve Senegal gibi Batı Afrika ülkelerine ek olarak acil kredi desteği sağlıyor. Bu kapsamda Gana bir milyon dolar, Senegal 440 milyon dolar değerinde kredi alacak.

Afrika’nın krizden etkilenen ülkelerinde çok az koronavirüs vakasına rastlandı. Ancak yönetimlerin salgının ekonomik etkileriyle baş etmek gücü yok. Salgının başlangıcından bu yana pek çok yatırımcı gelişmekte olan ülkelerden yatırımlarını çekiyor.

IMF Başkanı Georgieva geçen hafta koronavirüs salgınının 1930’lardaki Büyük Buhran'dan bu yana en büyük ekonomik krize yol açabileceği konusunda uyarmıştı. Georgieva en iyimser tahminle ekonominin önümüzdeki yıl rahatlayabileceğini söylemiş, ama daha da kötüleşmesi olasılığına değinmişti. IMF bugün küresel ekonomiye dair tahminlerini açıklayacak.

dpa,Reuters/ DK,HS

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Hastaneden kaçmak için ölümü göze aldı! Filmleri aratmayan olay Hastaneden kaçmak için ölümü göze aldı! Filmleri aratmayan olay
Bankalardan döviz transferi açıklamasıBankalardan döviz transferi açıklaması
Sigortanız aktif olmayabilir! Kontrol etmek için...Sigortanız aktif olmayabilir! Kontrol etmek için...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bilim Kurulu üyesinden çarpıcı açıklama: Toplumun yüzde 60'ı...

Bilim Kurulu üyesinden çarpıcı açıklama: Toplumun yüzde 60'ı...

Diyanet'ten Ramazan ayı ve oruç ibadetiyle ilgili açıklama

Diyanet'ten Ramazan ayı ve oruç ibadetiyle ilgili açıklama

AK Parti'den koronavirüsle mücadelede 15 maddelik yeni teklif

AK Parti'den koronavirüsle mücadelede 15 maddelik yeni teklif

Bakan Selçuk: Yakınlarının yanında izinli kalan yaşlılarımızdan huzurevi ücreti alınmayacak

Bakan Selçuk: Yakınlarının yanında izinli kalan yaşlılarımızdan huzurevi ücreti alınmayacak

Bakan Varank duyurdu! Dev firmadan yatırım müjdesi

Bakan Varank duyurdu! Dev firmadan yatırım müjdesi

Çeyrek altın fiyatları uçuyor!

Çeyrek altın fiyatları uçuyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

24 ay boyunca ayda 239 TL alabilirsiniz! Kimse bilmiyor... İşte şartları!

24 ay boyunca ayda 239 TL alabilirsiniz! Kimse bilmiyor... İşte şartları!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu

Müjde! O tarihten önce girişi olanlar 10 yıl ile emekli oluyor!

Müjde! O tarihten önce girişi olanlar 10 yıl ile emekli oluyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rusya Devlet Başkanı Putin: Rus ekonomisi ciddi bir baskı altında

Rusya Devlet Başkanı Putin: Rus ekonomisi ciddi bir baskı altında

IMF, Kovid-19 etkisiyle 2020 küresel büyüme tahminini düşürdü

IMF'den Türkiye açıklaması!

Engelli vatandaşlar için emeklilik avantajı! İşte maaş ve şartlar...

Engelli vatandaşlar için emeklilik avantajı!

Emeklilikte sevindirici gelişme! 1999 öncesi girişi olanlar 15 yılda emekli oluyor!

1999 öncesi girişi olanlar 15 yılda emekli oluyor!

SGK'dan müjde! 2008 öncesi girişi olanların emekli maaşında şok edici avantaj!

SGK'dan müjde! 2008 öncesi girişi olanların emekli maaşında şok edici avantaj!

TİM Başkanı Gülle: Önerilerimizin 40'ı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nde karşılık buldu

TİM Başkanı Gülle: Önerilerimizin 40'ı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nde karşılık buldu

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.