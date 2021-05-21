IMF'den Pandemi İçin 50 Milyar Dolarlık Paket

Uluslararası Para Fonu (IMF) 2021 yılına kadar tüm ülkelerde nüfusun en az yüzde 40’ının aşılanmasını sağlayarak Corona virüsü pandemisinin önüne geçilmesi için 50 milyar dolarlık bir paket açıkladı. IMF’nin planına göre 2022 yılının ilk yarısı itibariyle de aşı olanların oranının en az yüzde 60 olması hedefleniyor.

IMF yetkilileri, gelişmiş ülkelerin bağış ve fonlarıyla yürütülmesi önerilen bu teşvik planı sayesinde ekonomik faaliyetlerin yeniden hız kazanacağını, 2025 yılı itibariyle küresel ekonomiye 9 trilyon dolarlık gelir sağlanacağını ve bundan da gelişmiş ülkelerin de kar elde edeceğini söylüyor.

IMF’nin açıklamasında, dünya genelinde 3 milyon 500 binden fazla kişinin yaşamını yitirmesine neden olan pandeminin tahminlere göre 2022 yılında da etkisini sürdüreceği ve bunun sosyal ayaklanmalarla jeopolitik gerginlikler gibi çeşitli riskleri de beraberinde getireceği savunuldu.

Amerika’da nüfusun yüzde 40’nın, Avrupa’da yüzde 20’sinin, Afrika’da ise sadece yüzde 2’sinin şu ana kadar aşı olduğuna dikkat çeken IMF yetkilileri, gerekli adımlar atılmadığı sürece birçok yoksul ülkede 2023 yılına kadar nüfusun önemli bir oranının aşısız kalacağına da vurgu yaptı.