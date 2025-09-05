İmzalar atıldı! Evlenenlere çocuk sahibi olanlara maddi destek: Detaylar belli oldu, yüz binler faydalanacak

Doğum oranlarının düşmesinden dolayı nüfus yenilenmiyor. İleriki yıllarda ciddi sorunlara yol açabilecek bu durum hükümetin uzun süredir gündeminde. 2025 yılını Aile Yılı olarak ilan eden hükümet, yeni projeler ile hem evlilik hem de doğum oranlarını artırmaya çalışıyor.

MÜSİAD ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında imzalanan “Aile Dostu İş Yeri Projesi İş Birliği Protokolü” ile MÜSİAD üyesi işverenler; evlenecek çalışanlarına 3 net asgari ücret, çocuk sahibi olan çalışanlarına ise 2 net asgari ücret tutarında maddi destek sağlayacak.

300 BİNİ AŞKIN ÇALIŞAN FAYDALANACAK

Bu destekler, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 25/5. Maddesi ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 80/b bendi uyarınca gelir vergisi ve SGK priminden muaf olacak. MÜSİAD üyesi 1.025 firmanın destek verdiği proje kapsamında 300 bini aşkın çalışana katkı sağlanması hedefleniyor.

GÖZLERDEKİ KAYGIYI HUZURA DÖNÜŞTÜRECEK

İmza töreninde konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir uygulama sayesinde bir yıl içerisinde çalışanlara yaklaşık 1 milyar TL katkı sağlanmasının beklendiğini ifade etti. Protokolün “Aile Yılı” vizyonunun sahadaki en güçlü uygulamalarından biri olduğunu anlatan Özdemir, şunları dile getirdi:



Yaklaşık 3 haftada gerçekleştirdiğimiz kampanyaya 1.025 MÜSİAD şirketi güçlü bir geri dönüş yaptı. Vaktimiz biraz daha olsaydı bu sayıyı arttırabilirdik. Daha da artıracağız, kampanyayı sonuçlandırmış değiliz. Bu 1.025 şirketimizin bünyesinde 300 bini aşkın çalışan bulunuyor. Bu firmalar personellerin içerisinde yeni evlenecek olan çalışanlarına 3 asgari ücret, yeni evladı olan çalışanlarına ise 2 asgari ücret hibe desteği verecekler ve aileyi sadece sözde değil fiilen koruduklarını ortaya koyacaklar”



42 MARKA İLE İŞ BİRLİĞİ

İş dünyasının desteğini alarak, Aile ve Gençlik Fonu’na başvuran gençlerin yuva kurmalarına destek olmaya devam ettiklerini aktaran Göktaş “Bu kapsamda ulusalda 42 marka, yerelde ise 1.366 kurum ile genç çiftlerimizin yüzde 40’a varan indirimlerden ve desteklerden faydalanmasını sağladık. İçişleri Bakanlığımızın yayınladığı genelgeyle evlenecek gençlere düğün ve nikâh merasimleri için kamuya ait sosyal tesislerin tahsis edilmesini sağladık. Bunun yanı sıra çeşitli etkinlik ve farkındalık çalışmalarıyla toplumun tüm kesimlerine aile değerlerimizin gücünü hatırlatıyoruz” ifadelerini kullandı.