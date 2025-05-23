İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddia edilmişti! Başsavcılık harekete geçti... 2 kişi gözaltına alındı

Dün akşam saatlerinde basına yansıyan bazı haberlerde iş insanı İnan Kıraç'ın hastaneden kaçırıldığı iddia edildi. Olay bir anda gündem olurken, Kıraç'ın tedavi gördüğü hastaneden açıklama geldi.

HASTANEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Hastane tarafından yapılan açıklamada, "Sayın İnan Kıraç, 21 Mayıs 2025 tarihinde vasilerinin talebi üzerine hastanemize yatırılarak genel check-up muayenesine alınmıştır. 22 Mayıs 2025 tarihinde tüm tetkik ve muayene işlemleri tamamlanan Sayın Kıraç, vasileri hastanede hazır bulundukları sırada, taburculuk işlemleri henüz tamamlanmadan, refakatinde yardımcısı ve şoförü ile birlikte hastaneden vasilerinin izni olmaksızın ayrılmıştır. Sayın Kıraç'ın, kimliği belirsiz kişiler tarafından hastaneden kaçırıldığı yönündeki iddialar asılsız olup, durumu kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI! 2 KİŞİ GÖZALTINDA

Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

(DHA)