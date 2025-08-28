FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

İnan Kıraç sağlık durumu nasıl? Son dakika haberi geldi: Yoğun bakıma alındı

İş insanı İnan Kıraç'la ilgili son dakika haberi geldi. 88 yaşındaki Kıraç'ın hastalığının ilerlemesi nedeniyle Amerikan Hastanesi’nde yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

İnan Kıraç sağlık durumu nasıl? Son dakika haberi geldi: Yoğun bakıma alındı
Devrim Karadağ

İnan Kıraç hastaneye kaldırıldı...88 yaşındaki iş insanı Kuraç'ın rahatsızlığının ilerlemesi nedenyile ailenin sahibi olduğu Amerikan Hastanesi’nde yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

BARIŞTIĞI KIZI İPEK KIRAÇ DA YANINDA

Oda TV'nin haberine göre, bir süredir aralarındaki küslüğün sona erdiği öğrenilen kızı İpek Kıraç da babasının yanında bulunuyor.

İnan Kıraç sağlık durumu nasıl? Son dakika haberi geldi: Yoğun bakıma alındı 1

İş insanı Suna Kıraç’ın kızı İpek Kıraç, uzun süredir ailevi ve hukuki sorunlar yaşadığı babası, Koç Ailesi’nin damadı ve Kıraça Holding’in kurucusu İnan Kıraç ile barıştıklarını 11 Ağustos’ta sosyal medya hesabından duyurmuştu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AB'de yeni otomobil satışları temmuzda yıllık bazda yüzde 7,4 arttıAB'de yeni otomobil satışları temmuzda yıllık bazda yüzde 7,4 arttı
Kilosu 10 bin TL'ye satılıyor! Her yaz çıkıp topluyorlarKilosu 10 bin TL'ye satılıyor! Her yaz çıkıp topluyorlar

Anahtar Kelimeler:
inan kıraç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kafede kanlı infaz: Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç öldürüldü! Kan donduran anlar kamerada

Kafede kanlı infaz: Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç öldürüldü! Kan donduran anlar kamerada

YKS açıklandı şimdi 'başka sınav' başladı: Hepsinin derdi aynı... 17 bin lira isteyen de var 58 bin isteyen de

YKS açıklandı şimdi 'başka sınav' başladı: Hepsinin derdi aynı... 17 bin lira isteyen de var 58 bin isteyen de

Bir dönem sona erdi! Önce dükkanlar boşaldı sonra AVM kapandı

Bir dönem sona erdi! Önce dükkanlar boşaldı sonra AVM kapandı

IBAN detayını son anda fark edince kurtuldu! TOKİ’nin ‘İlk Evim, İlk Arsam’ projesine başvuracaktı…

IBAN detayını son anda fark edince kurtuldu! TOKİ’nin ‘İlk Evim, İlk Arsam’ projesine başvuracaktı…

İstanbul'dan köye döndü! Eksiği fark edip satın aldı, talep yağdı

İstanbul'dan köye döndü! Eksiği fark edip satın aldı, talep yağdı

Mesai saatleri ile ilgili flaş adım! Haftada 4 günlük çalışmaya geçiyorlar…

Mesai saatleri ile ilgili flaş adım! Haftada 4 günlük çalışmaya geçiyorlar…

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.