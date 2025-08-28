İnan Kıraç sağlık durumu nasıl? Son dakika haberi geldi: Yoğun bakıma alındı

İnan Kıraç hastaneye kaldırıldı...88 yaşındaki iş insanı Kuraç'ın rahatsızlığının ilerlemesi nedenyile ailenin sahibi olduğu Amerikan Hastanesi’nde yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

BARIŞTIĞI KIZI İPEK KIRAÇ DA YANINDA

Oda TV'nin haberine göre, bir süredir aralarındaki küslüğün sona erdiği öğrenilen kızı İpek Kıraç da babasının yanında bulunuyor.

İş insanı Suna Kıraç’ın kızı İpek Kıraç, uzun süredir ailevi ve hukuki sorunlar yaşadığı babası, Koç Ailesi’nin damadı ve Kıraça Holding’in kurucusu İnan Kıraç ile barıştıklarını 11 Ağustos’ta sosyal medya hesabından duyurmuştu.