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İnanılmaz baklava için sipariş patlaması! Tek farkla damatları mest ediyorlar: "Muhteşem bir lezzet ortaya çıkıyor"

31.03.2025 10:46
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Amasya'da baklava yapımında 200 yıldır uygulanan ancak unutulmaya yüz tutmuş bir gelenek müşterilerin ilgisini çekti. "Küllü" baklavayı ilk kez duyanlar inanmakta güçlük yaşasa da damakları mest ettiği söyleniyor. Amasya Misket Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Şükran Bozkurt, küllü baklavanın gördüğü ilgiye dikkat çekti.

İnanılmaz baklava için sipariş patlaması! Tek farkla damatları mest ediyorlar: "Muhteşem bir lezzet ortaya çıkıyor"

Amasya’da kadınların el emeğiyle hazırladığı tatlı türü baklavanın yapımında "kül" kullanılıyor. Hamurunun oluşmasında kullanılan suya katılan kül, tarifi 2 asra dayanıp küllerinden yeniden doğan geleneksel ‘küllü baklava’ya gevreklik kazandırıyor.

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KÜLLÜ BAKLAVA NASIL YAPILIYOR?

Odun ateşinin külünü elekten geçirip süzen kadınlar, önce suyla karıştırıyor. Birkaç gün dinlendirilen su sonra hamura katılıyor. 200 yılı aşkın süredir uygulanan bu geleneksel yöntemin tatlıya gevreklik ve lezzet kattığı düşünülüyor.

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KAYBOLMAYA YÜZ TUTMUŞTU

Kaybolmaya yüz tutmuş bu tatlı türünü gün yüzüne çıkarıp ürün zincirine bir yıl önce kattıklarını belirten Amasya Misket Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Şükran Bozkurt, "Hazırlanışı diğer baklavalarla hemen hemen aynı gibi. Tek farkı suyuna kül ekliyoruz. Bununla birlikte bol cevizli, tereyağlı muhteşem bir lezzet ortaya çıkıyor" dedi.

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"EN FAZLA SİPARİŞ EDİLEN TATLILARIN BAŞINDA"

Lezzetiyle beğenilen bu tatlının satışının yüzleri güldürdüğüne değinen Bozkurt, Ramazan ayında en fazla sipariş edilen tatlıların başında geldiğine işaret etti.

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KÜLLÜ SU TATLIYA GEVREKLİK KAZANDIRIYOR

95 yaşına dayanan annesinden çocukluk yıllarında küllü baklava yapımını öğrendiğini hatırlatan Fatma Hatipoğlu da, "Küllü suyla çamaşırda yıkanırdı. Baklavaya da katılırdı. Küllü su tatlıya gevreklik kazandırıyor. Hamuru pişince kıtır kıtır oluyor" diye konuştu.

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KÜLLÜ SUYU DİĞER TATLILARDA DA KULLANMAYA BAŞLADI

Küllü baklavayı limon suyu, süt ve yoğurt katmadan hazırladıklarını vurgulayan Canan Öztürk ise müşterilerden gelen talep üzerine küllü suyu diğer tatlıların yapımında da kullanmaya başladıklarını söyledi.

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(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Amasya baklava kül
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