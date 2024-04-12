İnanmayan yok ama giden çok! Falcısından astroloğuna hepsine ceza yağdı: '24 saatte garantili aşık etme' ilanları kayıplara karıştı

Ticaret Bakanlığı sosyal medyadan vatandaşın batıl inançlarını istismar ederek para kazananlara göz açtırmadı. Falcı ve medyumlara büyük darbe vurulurken bakanlık iki ceza birden kesti.

'DİYANET ONAYLI' DİYE REKLAM VERDİLER!

Ayırma, bağlama, soğutma, erkeklik bağlama, 24 saatte garantili aşık etme, büyü bozma, 48 saatte sonuç garantisi... Türlü ifadelerle reklam veriyor, vatandaşın duygularını istismar ediyorlardı; bakanlık düğmeye bastı.

Akıl alır gibi değil ama internet sitesi açıp 'Diyanet İşleri tarafından onaylıdır, jilet ve sarımsak, sabunla aşk ritüeli, gideni geri getir' şeklinde reklam verenler bile vardı. Üsteli "Bunu yaparken gerçekten inançlı olun, karşılığını mutlaka alıyorsunuz" gibi sözlerle ikna etmeye çalışıyorlardı.

CEZASI KESİLDİ

Ticaret Bakanlığı reklam mevzuatını hatırlattı; 'Falcı, büyücü gibi kişilerin reklam vermesi hiçbir şekilde doğru, yasal değildir' dedi ve o kişilere reklam durdurma cezası verdi.

İNTERNETTEN KAYBOLDULAR

Onlarca falcı, medyum ve astroloğa reklam durdurma cezası verilirken bu kişiler artık internet mecralarında bulunamaz oldu. Bazı isimlere ise 550 bin lira para cezası kesildi.

İŞTE KARARIN GEREKÇESİ

Bakanlık ceza kararının gerekçesini de açıkladı; tüketicilerin korkularının ve batıl inançlarının istismar edildiğine dikkat çekildi, denetimlerin süreceği vurgulandı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





