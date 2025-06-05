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İnceleme başlatılmıştı: Papara'dan hesap blokeleri hakkında açıklama!

Geçtiğimiz günlerde yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Papara'ya kayyum atanmıştı. Papara kullanıcılarının hesapları incelemeye alınmış ve hesaplar inceleme nedeniyle bloke edilmişti. Birçok kullanıcının mağdur olduğu durum sonrası Papara'dan blokeler hakkında yeni açıklama geldi.

İnceleme başlatılmıştı: Papara'dan hesap blokeleri hakkında açıklama!
Doğukan Akbayır

Papara Elektronik Para AŞ'ye geçtiğimiz günlerde 'yasa dışı bahis' suçunun işlenmesini kolaylaştırdığı iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında şirketin kurucusu ve yöneticileri gözaltına alınmış ve şirkete kayyum atanmıştı. Soruşturma kapsamında kullanıcıların hesapları incelenmeye başlamıştı. İncelemeler kapsamında gerçekleştirilen hesap blokelerinin kademeli olarak kaldırılacağı bilgisi geldi.

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"GEÇİCİ OLARAK BAKİYENİ KULLANAMAYACAKSIN"

Papara'dan kullanıcılara gönderilen mailde, "Papara olarak, tüm kullanıcılarımızın güvenliğini sağlamak ve finansal sistemin şeffaflığını korumak üzere ekiplerimiz inceleme süreci başlattı. Kontrol süreci boyunca hesabına giriş yapmaya devam edebilirsin ancak geçici olarak bakiyeni kullanamayacak, hesabında işlemler yapamayacaksın. İnceleme sürecini hızlıca tamamlayarak hesabına erişimin hakkında seni en kısa sürede bilgilendireceğiz." ifadelerine yer verilmişti.

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"BLOKELER KADEMELİ OLARAK KALDIRILACAK"

Papara'dan konuya ilişkin bugün bir duyuru yapıldı

Açıklamada "Geçici olarak bloke konulan hesaplar detaylı olarak incelenmekte olup soruşturma konusu ile ilişkili olmadığı belirlenen hesaplardaki blokeler kademeli olarak kaldırılacak, şüpheli hesaplar mevzuat kapsamında ilgili kurumlara raporlanacaktır" denildi.

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Papara'dan yapılan açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Papara Elektronik Para A.Ş., bir finansal ödeme kuruluşu olarak 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca sistemin güvenli bir şekilde işletilmesini sağlamak ve yasa dışı işlemleri tespit ederek bunları ilgili kurumlara raporlamakla sorumludur. Bilindiği üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Şirketimize Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atanmış ve yeni Yönetim Kurulu oluşturulmuştur.

Söz konusu soruşturma kapsamında, şüpheli işlemlerin tespit edilebilmesi için öncelikle mevzuatına tabi olduğumuz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Şirketimizin işlemlerine limitler getirilmiştir. Eş zamanlı olarak, yeni Yönetim tarafından Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) talimatı ve koordinasyonu ile yapılan incelemeler kapsamında, şüpheli olduğu tespit edilen bir kısım hesaplara geçici bloke uygulanmıştır.

Geçici olarak bloke konulan hesaplar detaylı olarak incelenmekte olup soruşturma konusu ile ilişkili olmadığı belirlenen hesaplardaki blokeler kademeli olarak kaldırılacak, şüpheli hesaplar mevzuat kapsamında ilgili kurumlara raporlanacaktır.

Devlet kurumlarının koordinasyonu ve denetiminde yürütülen bu süreçte, hiçbir suistimale göz yumulmadan, aynı zamanda hiçbir kullanıcının mağdur edilmemesi için azami özen gösterilmektedir.

Sürecin en kısa sürede tamamlanması ve tüm kullanıcılarımızın finansal hizmetlere kesintisiz şekilde erişebilmesi için yoğun bir şekilde çalışılmaktadır. Gelişmeler oldukça şeffaf biçimde paylaşım sürdürülecektir."

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
papara yasa dışı bahis cezası
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