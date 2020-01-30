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İncirlik Hava Üssü'ndeki işten çıkarma kararı protesto edildi

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.01.2020 19:05 | Son Güncelleme

Türk Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Alaattin Soydan: - "Bu yanlıştan bir an önce dönün. İşçi kıyımına boyun eğmeyeceğiz. Haklı mücadelemizde susmayacağız. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bize verdiği haklar ne ise tamamını sonuna kadar kullanacağız"

Adana İncirlik'te konuşlu ABD Hava Kuvvetleri 39. Hava Üs Kanat Komutanlığının üst bakım işlerinde çalışan işçiler, komutanlığın destek hizmetlerini yürüten Vectrus şirketindeki 424 işçinin, toplu iş sözleşmesi müzakereleri öncesinde işten çıkarılmalarını protesto etti.

Türk Harb-İş Sendikası üyesi işçiler, 424 kişinin işten çıkarılmasını protesto etmek için mesai saati bitiminde üssün nizamiye kapısında toplandı.

Ellerindeki dövizlerle slogan atan işçiler, daha sonra düdük çalarak Atatürk Caddesi'ni takiben İstasyon Caddesi'ne kadar yürüdü.

Türk Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Alaattin Soydan, burada yaptığı açıklamada, ABD'li firmanın kararından bir an önce vazgeçmesinin istedi.

20 Ocak'ta bildirilen işten çıkarma kararı için, "Irak ve Suriye'deki operasyonlarda azalma ve sona erme kararı alınmasının" gerekçe gösterildiğini anımsatan Soydan, "1 Nisan 2020'de yeni bir toplu sözleşme süreci başlayacakken yapılan bu açıklamanın zamanlamasını tesadüf mü kabul edelim? Her toplu sözleşmeden önce sahneye koyduğunuz bu tiyatroyu görmezden mi gelelim? Neredeyse her iki işçinin biri ekmeğinden olacak." diye konuştu.

Karara tepki gösteren Soydan, şunları söyledi:

"Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde askeri fabrikalarda ve tersanelerde, İçişleri Bakanlığı bünyesinde Jandarma Komutanlığında, Sahil Güvenlikte ve özel güvenlikte çalışan 25 bin Türk Harb-İş üyesinin gözü kulağı Adana'dadır. Sabrımızın sınırlarını test etmeye kalkmayın. Harb-İş Sendikası, Sakarya'da yaptığı gibi 25 bin üyesini İncirlik Hava Üssü'ne yığar. İnanmıyorsanız zorlayın da görün. Alnının teriyle evine ekmek götürmekten başka hiç bir düşüncesi olmayan şu alandaki insanların üzerinden siyasi mesaj vermeye kalkmayın. Bu yanlıştan bir an önce dönün. İşçi kıyımına boyun eğmeyeceğiz. Haklı mücadelemizde susmayacağız. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bize verdiği haklar ne ise tamamını sonuna kadar kullanacağız."

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Anahtar Kelimeler:
Adana, İncirlik Hava Üssü, işçi, işten çıkarma,

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