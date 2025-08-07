İndirim geldi! Akaryakıt tabelasında rakamlar değişti (7 Ağustos 2025 Perşembe benzin - motorin fiyatları)

Akaryakıt fiyatları Brent petrol fiyatlarındaki ve kurdaki hareketlilik ile küresel gelişmelere bağlı olarak değişiyor. Son olarak bir akaryakıt ürününe indirim geldi. Peki, akaryakıtta indirim hangi üründe? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı 7 Ağustos 2025 Perşembe ne kadar? İşte tüm detaylar...

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına 1.70 lira indirim geldi.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (7 AĞUSTOS 2025 PERŞEMBE)

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 51.50 TL

Motorin litre fiyatı: 52.07 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 51.35 TL

Motorin litre fiyatı: 51.95 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 52.21 TL

Motorin litre fiyatı: 52.95 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 52.53 TL

Motorin litre fiyatı: 53.29 TL