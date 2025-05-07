İndirim geldi, yeni akaryakıt fiyatları tabelaya yansıdı! (7 Mayıs Çarşamba güncel benzin - motorin fiyatları)

Motorine indirim geldi mi? Akaryakıt fiyatlarında son durum! Akaryakıtta tabela, Brent petrol fiyatı ve döviz kurundaki hareketlilik sebebiyle sık sık değişiyor. Son olarak akaryakıt fiyatları ile ilgili araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir gelişme daha yaşandı.
Motorinin litre fiyatına 1 lira 29 kuruş indirim geldi. İndirim akaryakıt tabelasına yansıdı. İndirimin ardından motorinin litre fiyatı 44 lira seviyesine geriledi.
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Avrupa Yakası
Benzin litre fiyatı: 45,27 TL
Motorin litre fiyatı: 44,20 TL
LPG litre fiyatı: 26,19 TL
Anadolu Yakası
Benzin litre fiyatı: 45,12 TL
Motorin litre fiyatı: 44.08 TL
LPG litre fiyatı: 25,59 TL
Benzin litre fiyatı: 45,90 TL
Motorin litre fiyatı: 45,02 TL
LPG litre fiyatı: 26,09 TL
Benzin litre fiyatı: 46,26 TL
Motorin litre fiyatı: 45,35 TL
LPG litre fiyatı: 26,04 TL
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