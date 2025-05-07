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İndirim geldi, yeni akaryakıt fiyatları tabelaya yansıdı! (7 Mayıs Çarşamba güncel benzin - motorin fiyatları)

Motorine indirim geldi mi? Akaryakıt fiyatları ne oldu? Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt tabelasına da etki ediyor. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorine indirim geldi. Peki, 7 Mayıs 2025 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, İzmir, Ankara benzin ve motorin fiyatları...

İndirim geldi, yeni akaryakıt fiyatları tabelaya yansıdı! (7 Mayıs Çarşamba güncel benzin - motorin fiyatları)
Hande Dağ

Motorine indirim geldi mi? Akaryakıt fiyatlarında son durum! Akaryakıtta tabela, Brent petrol fiyatı ve döviz kurundaki hareketlilik sebebiyle sık sık değişiyor. Son olarak akaryakıt fiyatları ile ilgili araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir gelişme daha yaşandı.

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MOTORİNDE İNDİRİM

Motorinin litre fiyatına 1 lira 29 kuruş indirim geldi. İndirim akaryakıt tabelasına yansıdı. İndirimin ardından motorinin litre fiyatı 44 lira seviyesine geriledi.

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BENZİN, MOTORİN, LPG GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (7 MAYIS 2025 ÇARŞAMBA)

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Avrupa Yakası

Benzin litre fiyatı: 45,27 TL

Motorin litre fiyatı: 44,20 TL

LPG litre fiyatı: 26,19 TL

Anadolu Yakası

Benzin litre fiyatı: 45,12 TL

Motorin litre fiyatı: 44.08 TL

LPG litre fiyatı: 25,59 TL

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ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 45,90 TL

Motorin litre fiyatı: 45,02 TL

LPG litre fiyatı: 26,09 TL

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İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 46,26 TL

Motorin litre fiyatı: 45,35 TL

LPG litre fiyatı: 26,04 TL

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
44.16
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
45.22
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
23.73
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
29.21
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
25.46
Gazyağı
37.27
Hissenet
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