İndirim İllüzyonlarına Düşmeden İhtiyaç Odaklı Harcamanın 10 Yolu

Pazarlamacılar ve e-ticaret siteleri, beynimizin o kaçırma korkusunu ve ödül mekanizmalarını çok iyi tetikler. Bir ürünün yanındaki o üstü çizili fiyatlar ve indirim etiketleri aslında ihtiyacımız olmayan şeyleri bize birer ihtiyaç ve zafer gibi satmalarını sağlar. Peki bu illüzyonlara düşmeden ihtiyaç odaklı harcama nasıl yapılır?

1. 72 saat kuralını uygulayın.

İnternette veya mağazada beğendiğiniz ve indirimde olan bir ürünü hemen satın almayın. Sepetinize ekleyin veya listenize yazıp en az 3 gün yani 72 saat bekleyin. Bu süre, indirim etiketinin yarattığı anlık dopamin dalgasının dinmesini sağlar. 72 saat sonra ürünü hala aynı heyecanla istiyorsanız, gerçekten ihtiyacınız olabilir.

2. Zaman veya emek hesabı yapın.

Bir ürünün fiyatını sadece para olarak değil, onu kazanmak için harcadığınız çalışma saatlerinizle ölçün. Formülünüz oldukça basit:

Ürünün Fiyatı ÷ Net Saatlik Kazancınız = O ürün için çalışmanız gereken saat.

3.000 TL'lik indirimli bir ceket için net iki gün boyunca çalışmanız gerektiğini fark ettiğinizde, o ceket gözünüze o kadar da cazip görünmeyecektir.

3. İstek ve ihtiyaç listelerini ayırın.

Telefonunuzda sürekli güncellediğiniz iki ayrı liste yapın. İlki "Gerçek İhtiyaçlar" , ikincisi ise "Görürsem Hoşuma Gider" listesi olsun. İndirim dönemlerinde sadece birinci listeyi açın. İkinci listedeki bir ürün indirimde diye alışveriş yapmak bütçenizi kurtarmaz, aksine ekstra para harcatır.

4. Bütçeyi kalan para üzerinden değil zarflar üzerinden yönetin.

Maaşınız yattığı an birikim, fatura ve kira gibi zorunlu ödemeleri ayırın. Kalan harçKarlığınızı mutfak, sosyal yaşam ve giyim gibi kategorilere bölün. Alışveriş yaparken banka hesabınızın toplamına değil, sadece o kategori için ayırdığınız limitin kalanına bakın.

5. Reklam engelleyici kullanın ve aboneliklerden çıkın.

"Sadece size özel %20 indirim", "Sepetinde ürün unuttun!" mailleri ve sosyal medyada önünüze düşen hedefli reklamlar iradenizi tüketmek için tasarlanmıştır. Bu dürtüleri kaynağından kesmek işinizi oldukça kolaylaştıracaktır. Markaların e-posta bültenlerinden çıkın ve tarayıcınıza reklam engelleyiciler kurun. Görmediğiniz bir şeyi canınız çekemez.

6. Kart bilgilerinizi uygulamalardan silin.

Alışverişi tek tıkla bitirecek kadar kolaylaştırmak, dürtüsel harcamaların en büyük dostudur. Kredi kartı bilgilerinizi sitelerden silin. Ödeme yapmak için cüzdanı açmak, kartı çıkarmak ve 16 haneli numarayı tek tek girmek zorunda kalmak, beyninize gerçekten değip değmediğini sorması için ihtiyaç duyduğu o hayati süreyi tanır.

7. Mağazalara aç, yorgun veya stresliyken gitmeyin.

Duygusal durumumuz harcama kararlarımızı doğrudan etkiler. Stresli veya yorgun olduğumuzda beynimiz en hızlı dopamin kaynağına yönelir, bu da genellikle gereksiz alışveriş olur. Benzer şekilde, süpermarkete aç girmek sepeti indirimli ama gereksiz abur cuburlarla doldurmanın garantili yoludur.

8. Ücretsiz kargo tuzağına düşmeyin.

"Yalnızca 150 TL daha harca, kargo bedava olsun!" uyarısı en sık düşülen indirim yanılsamalarından biridir. 40 TL kargo ücreti ödememek için aslında hiç ihtiyacınız olmayan 150 TL'lik bir ürünü sepete eklediğinizde tasarruf etmiş olmazsınız cebinizden fazladan 110 TL çıkmış olur.

9. Yarısını tasarruf ettim illüzyonuna düşmeyin.

Pazarlamacılar size indirimle bir şey saterken "10.000 TL yerine sadece 5.000 TL, tam 5.000 TL kardasınız!" der. Gerçek ise aslında tam olarak şudur: Eğer o ürüne ihtiyacınız yoksa, 5.000 TL tasarruf etmediniz, hiç yoktan 5.000 TL harcadınız. Harcanan para kazanç değildir.

10. Gardrop detoksu yapın.

Yeni bir şey satın alma dürtüsü geldiğinde, önce evde halihazırda sahip olduğunuz şeyleri inceleyin. Gardırobunuzu düzenlemek sizde zaten olan şeyleri görmenizi sağlar. Elinizdekilerin değerini bilmek, yenisine olan açlığı köreltir.