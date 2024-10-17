İndirim var ama daha pahalı! Yüzde 30 indirimle 94 TL daha yüksek fiyat... Şimdi de bu furya başladı

Vatandaşın temel ihtiyacı olan gıda ve temizlik ürünlerindeki fiyat artışı gündemden düşmüyor. Bir yandan gıda ürünlerindeki hileler gündem yaratırken bir yandan da hileli etiketler de mercek altına alınıyor. Daha önce etiketlerle ilgili yapılan denetimlerde çok önemli para cezaları uygulandı ancak belli ki bu, rafta oynanan oyunları durdurmaya yetmedi. O oyunun ismi ise herkesin bildiği 'indirim' İndirimi gerçekten uygulayanlar da olsa da bunu yalnızca bir aldatmaca olarak kullananların sayısı da ne yazık ki hiç de az değil. Bazı marketlerde ortaya çıkan tablo dikkat çekti.

'BU NASIL İNDİRİM' DEDİRTECEK TÜRDEN TABLOLAR

ATV Haber'de yer alan habere göre; bazı marketlerde kimi ürünlerin indirim olmasına göre bir başka markete göre daha pahalı olduğu görüldü.

Etiketler uzun zamandır mercek altında. Sıkı denetimlerin sonucu birçok markete para cezası olarak geri döndü ama bazı firmalarda değişen yine sadece etiketler oldu. Birçok zincir markette bu sıralar indirim furyası var ama kimi gerçek kimi ise sadece aldatmacadan ibaret.

İNDİRİME RAĞMEN 94 LİRA DAHA PAHALI

Marketler dolaşıldığında bir zincir markette 80'li bulaşık deterjanının 475 lira 95 kuruş olduğu görüldü. Bir başka zincir markette ise bulaşık deterjanlarında yüzde 30 indirim olduğu ancak indirim olmasına rağmen önceki markete göre daha pahalı yani 569 lira 73 kuruş olduğu görüldü. Yani arada indirime rağmen 94 lira fark olduğu ortaya çıktı.

Yine bir zincir markette 32'li tuvalet kağıdı 299 lira 95 kuruş olurken başka bir zincir markette aynı ürünün sözde yüzde 44 indirimli olarak satıldığı ve fiyatının 535 lira 90 kuruştan 299 lira 90 kuruşa indiği görüldü. Yani indirim bir kandırmacadan ibaret.

"CEZASI 550 BİN TL"

TÜKONFED Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Onu önce 350'ye çıkarıp sonra 285 diyorsanız burada hem yanıltıcı indirim var hem de fahiş fiyat artışı var. Aldatıcı bir işlem, yalancı bir indirim, cezası da 550 bin TL" ifadelerini kullandı.

Aynı marka aynı gramaj ürünlerde de aralarında sadece birkaç metre uzaklık bulunan marketlerde yüzde 35'i bulan fiyat farkıyla satılıyor.

Bir zincir markette 5 kilo 119 lira 95 kuruşa satılırken başka bir zincir markette aynı un aynı marka 5 kilo 167 lira 95 kuruş yani arada 48 lira fark var.

Yine bir zincir markette 900 gram beyaz peynir 169 lira 95 kuruş olurken başka bir zincir markette aynı ürünün aynı peynirin 223 lira olduğu görüldü. Yani arada 53 lira fark var.