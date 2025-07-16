İndirimli etiketlerdeki gizli oyun: Kandırılabilirsiniz! '30 gün' kuralını hatırlatan uzmanlardan kredi kartı uyarısı: Ödemeyin!

Alışverişte hepimizi önce etikete bakıyor, eğer 'indirim' varsa hemen yüzümüz gülüyor ancak gerçekler öyle olmayabilir. Uzmanlar indirimli etiketlerdeki gizli oyuna dikkat çekti. Eğer etikette yazıyor diye indirimli alışveriş yapıyorsanız, yanılabilirsiniz! Yine çoğumuzun kullandığı kredi kartıyla alışverişlerde de tüketicinin haklarını hatırlatan uzmanlar, 30 gün detayına dikkat çekti ve açık açık uyardı: Sakın o ücretleri ödemeyin! İşte alışverişte bilmeniz gerekenler...

ETİKETLERDE 30 GÜN KURALINA DİKKAT!

Ekol TV'den Ezgi İzgi'nin haberine göre; etiketlerde "ilk peşin fiyat", "bir önceki fiyat" gibi bilgilerin yer alması zorunluluğu olduğunu belirten uzmanlar, çoğu zaman bu kurala uyulmadığını ve eksik bilgiler yer aldığını belirtiyor. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da indirimli satışlarda ürünün son 30 gün içerisindeki en düşük fiyatının baz alınmasını şart koştuğunun altı çizilirken; indirimin gerçekliği, bu geçmiş fiyata göre hesaplanıp ve açıkça belirtilmesi gerekiyor.

TAKSİTLİ-PEŞİN FARKI VE GİZLİ KOMİSYONLAR

Etiketlerdeki bilinmezlik sadece bununla da sınırlı değil malesef. Taksitli ve peşin fiyat farkları da tüketiciyi mapdur ediyor. Bazı mağazalarda, kredi kartı ile yapılan ödemelerde ürün fiyatı gizli komisyonlarla artırılıyor. Ancak bu durum da yasal değil.

KREDİ KARTI UYARISI: O FARKI ÖDEMEYİN!

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tüketiciler Derneği (TÜDER) Başkanı Levent Küçük, açık konuştu:

“O ürünün son 30 gündeki en düşük fiyatının yazılması zorunlu. Vatandaşlarımızın fiyat karşılaştırması yapabilmesi için bu kural getirildi. Kredi kartı ile ödeme yapıldığında ekstra komisyon alınıyorsa, bu da suçtur. Banka ve Kredi Kartları Kanunu’nun 17. maddesi gereğince fiyatı artırmak yasak.”

Tüketici dernekleri, alışveriş sırasında etiketleri detaylı incelemeden alışveriş yapılmaması uyarısında bulunuyor. Etiketlerde hem fiyatın hem de indirimin geçmişe dönük dayanağının belirtilmiş olması gerekiyor. Aksi takdirde yapılan indirimler yalnızca bir pazarlama illüzyonuna dönüşebiliyor.