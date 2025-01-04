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İnfluencerlara verilen eğitimin ikinci programı 9 Ocak'ta yapılacak! 100 binden fazla takipçisi olanlar katılım sağlayabiliyor

04.01.2025 12:55
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Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Reklam Özdenetim Kurulu işbirliğiyle hazırlanan Sorumlu Sosyal Medya Etkileyicileri Eğitim Programı'nın ikincisi 9 Ocak Perşembe günü İstanbul'da yapılacak.

İnfluencerlara verilen eğitimin ikinci programı 9 Ocak'ta yapılacak! 100 binden fazla takipçisi olanlar katılım sağlayabiliyor

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, söz konusu program, sosyal medya etkileyicilerinin (influencer) faaliyetlerini yasal mevzuat çerçevesinde sürdürmeleri amacıyla Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ve Reklam Özdentim Kurulu işbirliğiyle hazırlandı.
Programla, Ticaret Bakanlığı, sosyal medya etkileyicilerine, tüketici haklarına ve sosyal medya reklamlarına ilişkin yasal düzenlemeler, paylaşımlarda dikkat edilmesi gereken hususlar, Reklam Kurulu yapısı, işleyişi ve kararları hakkında detaylı eğitim veriyor.

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İLK EĞİTİM 25 KASIM'DA YAPILMIŞTI

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı sosyal medya faaliyetlerinde vergilendirme ve yasal yükümlülükler hakkında, Reklam Özdenetim Kurulu ise pazarlama iletişiminin temel etik ve yasal kuralları, sorumlu reklamcılık ilkeleri, telif hakları ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin katılımcıları bilgilendiriyor.
Programın ilk aşaması 25 Kasım 2024'te Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının İstanbul'daki hizmet binasında gerçekleştirilmişti. Tüm gün süren eğitimi 70 sosyal medya etkileyicisi başarıyla tamamlayarak katılım belgesi almıştı. Eğitime katılan kişilerin listesi ayrıca Reklam Özdenetim Kurulunun internet sitesinde paylaşılmıştı.
Söz konusu eğitim, katılımcılara, yasal, etik ve sorumlu pazarlama iletişimi değerlerini destekleyen sosyal medya etkileyicilerinin markaların gözünde de kendilerini farklı kılınabilme olanağı sağlıyor.

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100 BİNDEN FAZLA TAKİPÇİSİ OLANLR EĞİTİME KATILABİLİYOR

Söz konusu eğitim programının ikincisi 9 Ocak Perşembe günü Vergi Denetim Kurulunun Ataşehir Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek.
Bu yılın sonuna kadar 2 ayda bir düzenlenmesi planlanan programa, 100 bin ve üstü takipçisi olan sosyal medya etkileyicileri katılabilecek.
Eğitim programıyla reklam veren firmalarla çalışan sosyal medya etkileyicilerinin daha şeffaf, güvenilir ve etik bir reklam anlayışını benimsemesi amaçlanıyor. Programa ilişkin detaylara "smeegitimi.com" adresinden ulaşılabiliyor.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı influencer
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