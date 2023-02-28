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ING Bank'ta yüzde 27'ye varan faiz getirisi fırsatı! Hesap açmak gerekiyor! İşte tüm detaylar...

28.02.2023 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nakit parası olan kişiler paralarını banka aracılığıyla faize yatırarak değerlendirebiliyor. Bankalar zaman zaman yüksek faiz getirileri ile, nakit parasını değerlendirmek isteyenlere kampanya düzenliyor. Bunlardan biri de ING Bank oldu. ING Bankası yüzde 27'ye varan faiz imkanı sunuyor. İşte tüm detaylar...

ING Bank'ta yüzde 27'ye varan faiz getirisi fırsatı! Hesap açmak gerekiyor! İşte tüm detaylar...

ING Bank müşterilere uygun faiz oranları sunuyor. Faiz ödemeleri vade sayısına göre değişiyor. Faiz kampanyası kapsamında detaylar açıklandı. Kampanyadan yararlanabilmek için ilk önce müşteri olmak gerekiyor. ING Bank'ın yanı sıra Vakıfbank, Cepteteb bankaları da yüksek faiz oranları sunuyor. İşte detaylar...

ING Bank'ta yüzde 27'ye varan faiz getirisi fırsatı! Hesap açmak gerekiyor! İşte tüm detaylar...

ING BANK YÜZDE 27 FAİZ VERİYOR

ING Bank 'Ekstralı Hoşgeldin Faiz Kampanyası' ile yüksek faiz getirisi imkanı sağlıyor. Kampanyadan yararlanabilmek için e-Turuncu hesap başvuru sürecini tamamlamak ve ardından, kampanya dahilindeki yatırım fonlarından almak gerekiyor. Sonrasında 90 gün boyunca hesapta TL yüzde 27 faizi veriliyor.

ING Bank 100 bin TL'ye 46 gün vadeye 3 bin 232 TL faiz verecek. 100 bin TL için 55 gün vadeye ise 3 bin 865 TL faiz ödemesi yapılacak.

ING Bank'ta yüzde 27'ye varan faiz getirisi fırsatı! Hesap açmak gerekiyor! İşte tüm detaylar...

DENİZBANK YÜZDE 26 FAİZ KAMPANYASI

Faiz oranlarının yıllık, brüt ve basit faiz olduğunu açıklayan DenizBank, faiz kampanyasına ilişkin yaptığı açıklamada, "MobilDeniz ve İnternet Bankacılığından yapılan 30-180 gün vadede 5.000-2.000.000 TL’ye kadar vadeli mevduat Hoş Geldin hesap açılışları için %26,00 faiz oranı geçerlidir. Şube kanalından yapılacak 5.000-2.000.000 TL arası vadeli hesap açma işlemleri için %25,00 Hoş Geldin faiz oranı geçerli olacaktır." ifadelerine yer verdi.

ING Bank'ta yüzde 27'ye varan faiz getirisi fırsatı! Hesap açmak gerekiyor! İşte tüm detaylar...

CEPTETEB YÜZDE 25 FAİZ KAMPANYASI

Cepteteb yüzde 25 faiz veriyor. Banka tarafından yapılan açıklamada, "CEPTETEB TL Marifetli Hesap bakiye aralığı 3.001-49.999 TL için minimum 3.000 TL, bakiye aralığı 50.000-99.999 TL için minimum 5.000 TL, bakiye aralığı 100.000-249.999 TL için minimum 7.500 TL, bakiye aralığı 250.000 TL-749.999 TL için minimum 15.000 TL, bakiye aralığı 750.000 TL-2.000.000 TL için minimum 20.000 TL vadesiz hesap bakiyesi olması gerekmektedir." ifadeleri yer aldı.

Hesap işletim ücreti olmayacak ve TL transferleri ücretsiz olacak. İlk kez açılacak CEPTETEB TL Marifetli Hesap’larda hoş geldin süresinin 90 gün olduğu açıklandı.


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Ekonomi faiz banka

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