ING EFT saatleri ve ücretleri: ING'den para transferi EFT saat kaça kadar yapılır?

ING’den başka bankalara para transferi gerçekleştirmek için EFT başlangıç saati 09.00 olarak belirlenmiştir. ING müşterileri, gün içerisinde herhangi bir ek ücret ödemeden 16.00’ya kadar EFT işlemlerini gerçekleştirmektedir. Saat 16.00’dan 17.15’e kadar gerçekleştirilen EFT işlemleri ise bankanın ekstra sunmuş olduğu hizmetler arasında değerlendirilmektedir.

Geç EFT olarak tanımlanan bu hizmetten faydalanmak isteyen müşterilerden, transfer ücreti alınmaktadır. ING havale saatleri dışında saat 16.00’dan sonra gerçekleşen EFT işlemleri için 9.50 TL’LİK işlem ücreti alınmaktadır. Geç EFT işlemlerinin ING işlem saatleri dışında herhangi bir farkı bulunmamaktadır.

ING EFT Ücretleri

ING eft saatleri dışında merak edilen diğer konu da ING EFT ücretleridir. ING EFT ücretleri kişilerin EFT için tercih etmiş olduğu yönteme göre değişkenlik göstermektedir. ING başka bankaya para yatırma ücreti banka tarafından belirlenmektedir. Bankalar, EFT ücretlerini zaman zaman güncelleyebilmektedir. 2022 güncel ING EFT ücretleri şu şekildedir:

ING Mobil Bank Uygulama 6.75 TL

ING Bank Mobil Uygulama Geç EFT 9.50 TL

ING Bank İnternet Bankacılığı 6.75 TL

ING Bank İnternet Bankacılığı Geç EFT 9.50 TL

ING Bank Çağrı Merkezi EFT 70 TL

ING Bank Şubelerinden EFT 70 TL

EFT işlemi, bir bankadan başka bir banka hesabına para göndermek için sıklıkla başvurulan bir yöntemdir. Uzun yıllardan beri banka müşterileri tarafından sık sık tercih edilen bir hizmet olarak ön plana çıkmaktadır. Yurtiçi bankalarda hizmet kalitesi, hızı ve güvenilirliği ile ön plana çıkan ING Bank, EFT işlemi ile para transferi gerçekleştirmek isteyen müşterilerine de konforlu bir hizmet sağlamaktadır.

ING’den Yapılan EFT Kaç Dakikada Hesaba Geçer?

ING EFT limiti, her müşteri için günlük maksimum 100.000 TL olarak belirlenmiştir. Müşteriler, istedikleri EFT kanalını tercih ederek gün içerisinde EFT işlemlerini gerçekleştirmektedir.

ING EFT talimatı verildikten sonra mesai saatleri içerisinde en erken 5 dakika, en geç 30 dakika içerisinde gerçekleşmektedir. Herhangi bir usulsüzlük olmadığı, bir terslik ile karşılaşılmadığı durumlarda EFT talimatınız bu süreler içerisinde gerçekleşmektedir. Ancak bazen bankanın yoğun olması gibi durumlarda EFT işleminin daha geç sürelerde tamamlanmasına neden olabilmektedir.

EFT talimatı vermenizin ardından 30 dakikayı geçmesine rağmen halen EFT işleminiz tamamlanmadıysa mutlaka bankanız ile iletişime geçmeniz gerekmektedir. ING Bank mobil uygulama, internet bankacılığı, çağrı merkezi veya size en yakın ING Bank şubesindeki müşteri temsilcileri ile görüşerek EFT talimatınızın neden ulaşmadığını kısa sürede öğrenebilirsiniz.

ING Bank üzerinden gerçekleştirmek istediğiniz EFT talimatınızın sorunsuz ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesi için öncelikle mesai günlerinde ve ING işlem saatleri içerisinde EFT talimatı verdiğinizden emin olmalısınız. Aynı zamanda EFT talimatı verirken bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmak da işlemin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi için önemlidir.



