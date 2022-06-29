Odeabank EFT saatleri ve ücretleri: Odeabank'tan para transferi EFT saat kaça kadar yapılır?

Odeabank'tan başka bankalara para transferi belirli saatler içinde yapılır. Odeabank işlem saatleri hafta içi sabah 08:30 itibariyle başlamaktadır. Akşam 17:00’ye kadar EFT işlemi yapılabilmektedir. Resmi olarak yarım gün tatil edilen günlerde ise Odeabank havale saatleri sabah 08:30, öğlen 11:45 olarak güncellenmektedir.

Gün içerisinde çeşitli nedenlerden dolayı acil para transferi gerçekleştirmesi gereken banka müşterileri bu saatler dışında faydalanabilecekleri bir Odeabank işlem saatleri olup olmadığını merak etmektedir. Odebank’tan EFT saatlerini kaçırmanız durumunda geç EFT hizmetinden faydalanabilirsiniz. Ayrıca hafta içi 17:00’den sonra vermiş olduğunuz EFT işlemi talimatları da diğer gün EFT saatleri içerisinde işleme alınmaktadır.

Odeabank EFT Ücretleri

Odeabank üzerinden banka müşterileri şubeden, internet şubesinden mobil şubeden iletişim merkezinden ve ATM’den EFT işlemi gerçekleştirebilmektedir. Odeabank EFT ücretleri, gönderim kanalına göre aşağıdaki gibi değişmektedir.

Şubeden 0 – 1000 TL’ye kadar EFT işlemleri için EFT ücreti 7.79 TL

Şubeden 1.000 – 50.000’ye kadar EFT işlemleri için EFT ücreti 15.59 TL

Şubeden 50.000 TL ve üzeri EFT işlemleri için EFT ücreti minumum 84 TL, maksimum 155.94 TL

Geç EFT 0 – 1.000 TL’ye kadar geç EFT işlemi için 3.90 TL

Geç EFT 1.000 – 50.000’ye kadar geç EFT işlemi için 7.80 TL

Geç EFT 50.000 ve üzeri geç EFT işlemi için minimum 42 TL, maksimum 77.97 TL

Hesaptan düzenli EFT işlemi için 0 ve 50.000 TL üzeri EFT işlemi için 3 TL

Toplu EFT işlemi için 0 – 50.000 TL üzeri EFT işlemi için 1.3 TL

İnternet Şubesinden EFT işlemi için 0 – 1000 TL için EFT ücreti 1.55 TL

İnternet Şubesinden EFT işlemi için 1000 – 50000 TL için EFT ücreti 3.11 TL

İnternet Şubesinden EFT işlemi için 50.000 TL ve üzeri için EFT ücreti 27 TL

İnternet Şubesinden geç EFT işlemi 0 – 1000 TL için 0.78 TL

İnternet Şubesinden geç EFT işlemi 1000 – 50.000 TL için 1.56 TL

İnternet Şubesinden geç EFT işlemi 50.000 TL ve üzeri için 13.50 TL

Odeabank EFT limiti günlük maksimum 100.000 TL’dir. Odebank’tan başka bankaya para yatırma ücreti tercih edilen EFT kanalına göre değişkenlik gösterse de günlük maksimum EFT limiti sabittir.

Odeabank'tan Yapılan EFT Kaç Dakikada Hesaba Geçer?

Odeabank EFT saatleri içerisinde yapılan transfer işlemleri, 5 – 10 dakika içerisinde alıcı banka ve kişi hesabına ulaşacaktır. Banka işlem yoğunluğu yaşandığı dönemlerde ise 20 dakikalık bir gecikme meydana gelebilmektedir. Bu sürenin dolmasına rağmen paranız alıcı hesaba ulaşmadıysa öncelikle EFT işlemi için doğru saat diliminde olup olmadığınızı kontrol edin. Ardından EFT işlemi için talimat verirken bilgileri doğru ve eksiksiz girdiğinizden emin olun. Buna rağmen EFT işleminiz gerçekleşmediyse Odeabank telefon bankacılığı hizmetleri ile EFT sorgulama yapabilir, EFT işleminin neden gerçekleşmediği hakkında bilgi alabilirsiniz.



