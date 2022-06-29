Odeabank EFT saatleri ve ücretleri: Odeabank'tan para transferi EFT saat kaça kadar yapılır?

Odeabank'tan başka bankalara para transferi belirli saatler içinde yapılır. Odeabank işlem saatleri hafta içi sabah 08:30 itibariyle başlamaktadır. Akşam 17:00’ye kadar EFT işlemi yapılabilmektedir. Resmi olarak yarım gün tatil edilen günlerde ise Odeabank havale saatleri sabah 08:30, öğlen 11:45 olarak güncellenmektedir.
Gün içerisinde çeşitli nedenlerden dolayı acil para transferi gerçekleştirmesi gereken banka müşterileri bu saatler dışında faydalanabilecekleri bir Odeabank işlem saatleri olup olmadığını merak etmektedir. Odebank’tan EFT saatlerini kaçırmanız durumunda geç EFT hizmetinden faydalanabilirsiniz. Ayrıca hafta içi 17:00’den sonra vermiş olduğunuz EFT işlemi talimatları da diğer gün EFT saatleri içerisinde işleme alınmaktadır.
Odeabank üzerinden banka müşterileri şubeden, internet şubesinden mobil şubeden iletişim merkezinden ve ATM’den EFT işlemi gerçekleştirebilmektedir. Odeabank EFT ücretleri, gönderim kanalına göre aşağıdaki gibi değişmektedir.
Odeabank EFT limiti günlük maksimum 100.000 TL’dir. Odebank’tan başka bankaya para yatırma ücreti tercih edilen EFT kanalına göre değişkenlik gösterse de günlük maksimum EFT limiti sabittir.
Odeabank EFT saatleri içerisinde yapılan transfer işlemleri, 5 – 10 dakika içerisinde alıcı banka ve kişi hesabına ulaşacaktır. Banka işlem yoğunluğu yaşandığı dönemlerde ise 20 dakikalık bir gecikme meydana gelebilmektedir. Bu sürenin dolmasına rağmen paranız alıcı hesaba ulaşmadıysa öncelikle EFT işlemi için doğru saat diliminde olup olmadığınızı kontrol edin. Ardından EFT işlemi için talimat verirken bilgileri doğru ve eksiksiz girdiğinizden emin olun. Buna rağmen EFT işleminiz gerçekleşmediyse Odeabank telefon bankacılığı hizmetleri ile EFT sorgulama yapabilir, EFT işleminin neden gerçekleşmediği hakkında bilgi alabilirsiniz.
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