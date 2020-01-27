İSTANBUL (AA) - ING İnovasyon Merkezi, start-up'lar için hızlandırma programı başlattı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, start-up'ları daha hızlı büyümeleri yolunda desteklemeyi hedefleyen ING Türkiye, ING İnovasyon Merkezi kapsamında MVP 1.0 ve daha ileri aşama girişimleri kabul ettiği bu program ile start-up’lara eğitim, mentorluk ve networking desteği sağlayacak.

Program ayrıca birincilik alan takımdan bir kişiye büyük ödül olarak Draper Üniversitesi'nin 5 haftalık Hero Training Programı ile Silikon Vadisi'ne açılma fırsatı sunacak.

Müşterilerine her zaman, her yerden, kolay ve zahmetsiz hizmet sunabilmek hedefiyle faaliyet gösteren ING Türkiye, ING İnovasyon Merkezi kapsamında start-up ekosistemini güçlendirme yolunda önemli bir projeyi daha hayata geçirerek hızlandırma programı başlattı.

ING İnovasyon Merkezi’nin MVP 1.0 ve daha ileri aşama girişimleri kabul ettiği bu programa başvurular 07 Şubat tarihine kadar yapılabilecek. Hızlandırma programına girmeye hak kazanan ve sonrasında programı başarı ile tamamlayan girişimlere 5 bin dolar sponsorluk desteği sağlayacak olan ING Türkiye bunun da ötesinde start-up’ları Silikon Vadisi'ne açacak.