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ING İnovasyon Merkezi, start-up'lar için hızlandırma programı başlattı

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.01.2020 18:15 | Son Güncelleme

Start-up'ları daha hızlı büyümeleri yolunda desteklemeyi hedefleyen ING Türkiye, ING İnovasyon Merkezi kapsamında MVP 1.0 ve daha ileri aşama girişimleri kabul ettiği bu program ile start-up’lara eğitim, mentorluk ve networking desteği sağlayacak

İSTANBUL (AA) - ING İnovasyon Merkezi, start-up'lar için hızlandırma programı başlattı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, start-up'ları daha hızlı büyümeleri yolunda desteklemeyi hedefleyen ING Türkiye, ING İnovasyon Merkezi kapsamında MVP 1.0 ve daha ileri aşama girişimleri kabul ettiği bu program ile start-up’lara eğitim, mentorluk ve networking desteği sağlayacak.

Program ayrıca birincilik alan takımdan bir kişiye büyük ödül olarak Draper Üniversitesi'nin 5 haftalık Hero Training Programı ile Silikon Vadisi'ne açılma fırsatı sunacak.

Müşterilerine her zaman, her yerden, kolay ve zahmetsiz hizmet sunabilmek hedefiyle faaliyet gösteren ING Türkiye, ING İnovasyon Merkezi kapsamında start-up ekosistemini güçlendirme yolunda önemli bir projeyi daha hayata geçirerek hızlandırma programı başlattı.

ING İnovasyon Merkezi’nin MVP 1.0 ve daha ileri aşama girişimleri kabul ettiği bu programa başvurular 07 Şubat tarihine kadar yapılabilecek. Hızlandırma programına girmeye hak kazanan ve sonrasında programı başarı ile tamamlayan girişimlere 5 bin dolar sponsorluk desteği sağlayacak olan ING Türkiye bunun da ötesinde start-up’ları Silikon Vadisi'ne açacak.

Programın tamamlanması sonrası başarılı olan start-up'tan bir kişi Draper Üniversitesi’nin 5 haftalık Hero Training Programı ile Silikon Vadisi'ne gidecek.

Başvuruların 7 Şubat tarihinde tamamlanmasından sonra 14 Şubat tarihinde ING İnovasyon Merkezi’nde eğitim almaya hak kazanan 6 ekip açıklanacak.

Bu 6 ekibe verilecek eğitimin ardından seçilecek 2 start-up bir sonraki aşamaya geçerek ING İnovasyon Merkezi’nde 1 ay boyunca çalışma fırsatı kazanacak.

Bu start-up'lara ürünlerini hızlı geliştirmelerine yardımcı olabilmek için mentorluk, eğitim, networking ve ING ile potansiyel işbirliği gibi konularda fırsatlar sunulacak. 13 Nisan tarihinde ise Silikon Vadisi’ne gitme fırsatı kazanan girişim açıklanacak.

Girişimciler, inovasyonmerkezi@ing.com.tr adresine girişimlerinin özetini ve programa neden katılmak istediklerini anlatan bir mail yollayarak programa başvurabilecekler.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Bahadır Şamlı, bankacılık lisansına sahip teknoloji şirketi olma vizyonu ile çalışan ING Türkiye'nin hem kurum içi hem de dışarıdaki ekosistemde girişimciliği çok önemsediğini belirtti.

ING Türkiye'nin fintech ve startup'ları iş ortakları olarak gördüğünü belirten Şamlı, sözlerine şöyle devam etti:

"Startup ve inovasyon ekosisteminin kalıcı bir parçası olmak üzere Levent'teki İnovasyon Merkezimiz artık sadece fintech'lerle değil, Türkiye'deki hemen her start-up’la temas kuruyor ve çeşitli iş birlikleri geliştirebilmemizi sağlıyor. Bugün 39 startup ile iş birliğimiz bulunuyor. ING İnovasyon Merkezi’nde hayata geçirdiğimiz Hızlandırma Programı ile startup’ların hızlı bir şekilde piyasaya çıkmalarına destek olmayı amaçlıyoruz."

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ING İnovasyon Merkezi,

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