ING Türkiye'den emeklilere 32 bin liraya varan promosyon fırsatı

ING Türkiye, emeklilere maaş tutarına göre 32 bin liraya varan nakit promosyon kazanma fırsatı sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, maaşını ilk kez ING'ye taşıyan emekliler, maaş tutarına göre 15 bin liraya varan ek koşulsuz nakit promosyon elde edebilirken, belirli koşulların yerine getirilmesi halinde müşteriler, toplamda 17 bin liraya varan ek nakit promosyonlardan yararlanma imkanı buluyor.

3 YIL KALMA TAAHHÜDÜ VERENLER FAYDALANABİLİYOR

Emekli maaşını 6–30 Nisan tarihleri arasında üç yıl boyunca ING'den alma taahhüdü veren mevcut ve yeni müşteriler, 17 bin liraya varan ek koşulsuz nakit promosyon kampanyasından faydalanabiliyor.

Emekli maaşını ING'den almaya başlayanların bir aylık toplam gelir tutarına göre sunulan ek koşulsuz nakit promosyon tutarları, aylık geliri 10 bin liraya kadar olan emekliler içi 6 bin 250 lira, 10 bin lira–15 bin lira arasında olanlar 10 bin lira, 15 ve 20 bin lira arasında olanlar 12 bin 500 lira, 20 bin lira ve üzeri olanlar ise 15 bin lira ek koşulsuz nakit promosyon almaya hak kazanıyor.

Emekli maaşını ilk defa ING'ye taşıyanlar, ING Turuncu Hesap'a 100 bin lira ve üzeri bakiye getirilmesi veya 75 bin lira ihtiyaç kredisi kullanılması halinde 4 bin 500 lira ek promosyon kazanabiliyor.

Emekliler, vadesiz hesaplarına bağlı verecekleri otomatik fatura talimatlarıyla da toplamda 4 bin liraya varan ek nakit promosyonu elde edebiliyor.

Ayrıca, maaşını ING'den almaya başlayan emekliler, maaş aldıkları aydan itibaren art arda sekiz ay içinde ING banka kartı ile yapacakları toplam 5 bin liralık harcama karşılığında 500 lira nakit iade kazanarak 4 bin lira tutarında ek nakit promosyondan yararlanabiliyor. Ek nakit promosyon kampanyalarının koşullarına ilişkin detaylı bilgiye ise ING Türkiye’nin internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

ING Mobil'de yer alan SGK Emekli İşlemleri menüsü sayesinde emekliler, maaş taşıma işlemlerini zahmetsizce gerçekleştirebiliyor ve promosyon süreçlerini hızlı bir şekilde yönetebiliyor.

Emekliler, ING Mobil üzerinden, e-Devlet Kapısı aracılığıyla, ING Telefon Bankacılığıyla veya ING şubelerini ziyaret ederek emekli maaşlarını kolayca ING'ye taşıyabiliyor.

ING Türkiye ayrıca, masrafsız ve zahmetsiz bankacılık anlayışıyla tüm müşterilerine ING Mobil'den EFT, havale ve FAST işlemlerini ücretsiz sağlarken, ING Dijital Kredi Kartı ve ING Light Kredi Kartı'nı aidatsız, ING Bonus Kredi Kartı'nı ise aylık 5 bin lira harcama koşuluyla ücretsiz olarak sunuyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

