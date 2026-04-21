ING Türkiye'den emeklilere 32 bin liraya varan promosyon fırsatı

Bankadan yapılan açıklamaya göre, maaşını ilk kez ING'ye taşıyan emekliler, maaş tutarına göre 15 bin liraya varan ek koşulsuz nakit promosyon elde edebilirken, belirli koşulların yerine getirilmesi halinde müşteriler, toplamda 17 bin liraya varan ek nakit promosyonlardan yararlanma imkanı buluyor.

3 YIL KALMA TAAHHÜDÜ VERENLER FAYDALANABİLİYOR

Emekli maaşını 6–30 Nisan tarihleri arasında üç yıl boyunca ING'den alma taahhüdü veren mevcut ve yeni müşteriler, 17 bin liraya varan ek koşulsuz nakit promosyon kampanyasından faydalanabiliyor.

Emekli maaşını ING'den almaya başlayanların bir aylık toplam gelir tutarına göre sunulan ek koşulsuz nakit promosyon tutarları, aylık geliri 10 bin liraya kadar olan emekliler içi 6 bin 250 lira, 10 bin lira–15 bin lira arasında olanlar 10 bin lira, 15 ve 20 bin lira arasında olanlar 12 bin 500 lira, 20 bin lira ve üzeri olanlar ise 15 bin lira ek koşulsuz nakit promosyon almaya hak kazanıyor.

Emekli maaşını ilk defa ING'ye taşıyanlar, ING Turuncu Hesap'a 100 bin lira ve üzeri bakiye getirilmesi veya 75 bin lira ihtiyaç kredisi kullanılması halinde 4 bin 500 lira ek promosyon kazanabiliyor.

Emekliler, vadesiz hesaplarına bağlı verecekleri otomatik fatura talimatlarıyla da toplamda 4 bin liraya varan ek nakit promosyonu elde edebiliyor.

Ayrıca, maaşını ING'den almaya başlayan emekliler, maaş aldıkları aydan itibaren art arda sekiz ay içinde ING banka kartı ile yapacakları toplam 5 bin liralık harcama karşılığında 500 lira nakit iade kazanarak 4 bin lira tutarında ek nakit promosyondan yararlanabiliyor. Ek nakit promosyon kampanyalarının koşullarına ilişkin detaylı bilgiye ise ING Türkiye’nin internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

ING Mobil'de yer alan SGK Emekli İşlemleri menüsü sayesinde emekliler, maaş taşıma işlemlerini zahmetsizce gerçekleştirebiliyor ve promosyon süreçlerini hızlı bir şekilde yönetebiliyor.

Emekliler, ING Mobil üzerinden, e-Devlet Kapısı aracılığıyla, ING Telefon Bankacılığıyla veya ING şubelerini ziyaret ederek emekli maaşlarını kolayca ING'ye taşıyabiliyor.

ING Türkiye ayrıca, masrafsız ve zahmetsiz bankacılık anlayışıyla tüm müşterilerine ING Mobil'den EFT, havale ve FAST işlemlerini ücretsiz sağlarken, ING Dijital Kredi Kartı ve ING Light Kredi Kartı'nı aidatsız, ING Bonus Kredi Kartı'nı ise aylık 5 bin lira harcama koşuluyla ücretsiz olarak sunuyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır