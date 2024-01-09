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İngiliz bankacılık devinden Bitcoin için 200 bin dolar tahmini

09.01.2024 13:27 | Son Güncelleme:
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İngiltere merkezli bankacılık devi Standard Chartered, Bitcoin'in 2025 yılına kadar 200 bin dolara yükseleceğini tahmin etti.

İngiliz bankacılık devinden Bitcoin için 200 bin dolar tahmini

İngiltere'nin önde gelen bankalarından Standard Chartered, Bitcoin için yeni tahminini açıkladı. Banka, spot Bitcoin ETF'lerinin onaylanması halinde Bitcoin'in 2025 yılına kadar 200 bin dolara yükseleceği tahmininde bulundu. Banka, tahminini spot Bitcoin ETF'lerinin 50-100 milyar dolarlık giriş çekebileceği beklentisine dayanarak yaptığını belirtti.

NTV'de yer alan habere göre, Standard Chartered Dijital Varlıklar Başkanı Geoff Kendrick ve analist Suki Cooper'ın raporunda "ETF ile ilgili girişler beklediğimiz gibi gerçekleşirse, 2025 sonunda 200 bin dolar yakın bir seviyenin mümkün olduğunu düşünüyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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bitcoin Standard Chartered tahmin
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