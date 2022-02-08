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İngiliz ekonomist Ash'ten Bakan Nebati yorumu! "Londra'da iyi iş çıkardı"

08.02.2022 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkezi Londra'da bulunan Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin İngiltere’nin başkenti Londra’daki temaslarından övgüyle bahsetti. Ash, "Nebati Londra’da iyi iş çıkardı. Çok hazırlıklı geldi. Türkiye’nin hikayesini pazarlamakta ve anlatmakta iyiydi.” değerlendirmesinde bulundu.

İngiliz ekonomist Ash'ten Bakan Nebati yorumu! "Londra'da iyi iş çıkardı"

İngiliz ekonomist Ash, sosyal paylaşım platformu Twitter hesabından Bakan Nebati’nin Londra’daki çeşitli bankaların üst düzey yöneticileri ve yatırımcılarla yaptığı görüşmeleri değerlendirdi.

"LONDRA'DA İYİ İŞ ÇIKARDI"

Ash paylaşımında, “(Bakan) Nebati Londra’da iyi iş çıkardı. Çok hazırlıklı geldi. Türkiye’nin hikayesini pazarlamakta ve anlatmakta iyiydi.” değerlendirmesinde bulundu.

Uzun yıllardır Türkiye ekonomisini yakından izleyen gelişen piyasalar uzmanı Ash, “(Bakan Nebati) Yabancı sermayeyi hoş karşılayacaklarını ve sermaye kontrolünün asla masada olmadığını net bir şekilde söyledi.” ifadelerini kullandı.

BANA NEBATİ'DEN TWITTER PAYLAŞIMI

Bakan Nebati de Londra'da gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Nebati, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Londra’da 2. gün programımızda yabancı fon yatırımcıları ve uluslararası banka yöneticileriyle görüşüyoruz. Türkiye Ekonomi Modelimizi açıklamaya ve detaylandırmaya devam ediyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Londra
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NE SATTIK ACABA? LONDRADAKİ BARONLARA.NASIL BİR İŞ ÇIKARMIŞ BİZDE BİLEK

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