İngilizler de şaşkın! Enflasyonda düşüş gelmedi: 40 yılın zirvesi

İngiltere'de tüketici fiyat enflasyonu Eylül ayında beklentilerin üzerinde arttı. Üretici fiyatlarında da yıllık artış beklentiyi aştı. Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre İngiltere'de tüketici fiyatları Eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,1 artış gösterdi. Böylece Eylül ayında ülkede enflasyon 40 yılın zirvesini yeniledi. Ekonomistler yeni zirve ile enflasyonda kalıcılığa vurgu yaptılar.

Ekonomistler, Ağustos ayında yüzde 9,9 olan yıllık enflasyonun Eylül ayında yüzde 10,0 olmasını bekliyorlardı.

Eylül ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı. Beklenti yüzde 0,4 artış olacağı yönündeydi. Çekirdek TÜFE de Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 6,5 artış gösterdi. Yıllık artışın yüzde 6,4 olacağı öngörülüyordu.

Perakende Fiyat Endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7 ve yıllık yüzde 12,6 artış gösterdi. Eylül ayında İngiltere'de üretici çıktı fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,9 arttı. Beklenti yüzde 15,6 artış olacağı yönündeydi.

Çekirdek ÜFE de Eylül'de bir önce aya göre yüzde 0,7 ve yıllık yüzde 14,0 artış ortaya koydu.



