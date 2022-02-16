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İngiltere'de enflasyon 30 yılın zirvesinde

16.02.2022 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de yıllık enflasyon, Ocak ayında yüzde 5.5'e yükselerek Mart 1992'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Bu durum, İngiltere Merkez Bankası'nın daha agresif faiz artıracağı beklentilerini de artırdı.

İngiltere'de enflasyon 30 yılın zirvesinde

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), Ocak ayı tüketici fiyat endeksini açıklandı.Buna göre yıllık enflasyon Ocak ayında yüzde 5.5'e yükseldi. Enflasyonun Mart 1992'den bu yana en yüksek seviyeye çıkmasına yol açan faktörlerin giyim ve ayakkabı fiyatlarındaki artış olduğu belirtildi.

ONS baş ekonomisti Grant Fitzner, "Enflasyon Ocak ayında tekrar yükseldi ve 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Giyim ve ayakkabı fiyatları bu ay enflasyonu yükseltti. Geleneksel fiyat düşüşleri olmasına rağmen, satışlardaki düşüş bu etkiyi sınırladı ve 1990'dan bu yana Ocak ayında gerçekleşen en küçük düşüş yaşandı. Bazı ev eşyalarının artan maliyetleri ve kira artışları da enflasyonu yukarı çekti" dedi.
Bir önceki ayda yıllık enflasyon yüzde 5.4 olarak açıklanmıştı. ONS verilerine göre enflasyon, 1992 yılının Mart ayında ise yüzde 7.1 olarak kayıtlara geçmişti.

"Enerji faturalarına yardımcı olmak amacıyla, 350 sterline kadar yardım sağlamak için adım attık"

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak yaptığı açıklamada, "İnsanların yaşam maliyetiyle karşı karşıya kaldıkları baskıları anlıyoruz. Bunlar küresel zorluklar, ancak insanların endişelerini dinledik ve kısa süre önce milyonlarca haneye artan enerji faturalarına yardımcı olmak amacıyla, 350 sterline kadar yardım sağlamak için adım attık" dedi.

Bakan Sunak, "Ayrıca evrensel kredi indirim oranını düşürerek ve maliyetleri düşürmek için alkol ve yakıt vergilerini dondurarak, en düşük gelire sahip insanların kazandıklarından daha fazlasını elde etmelerine yardımcı oluyoruz" ifadelerini kullandı.

MERKEZ BANKASI AGRESİFLEŞECEK

Ekonomistler ve Merkez Bankası enflasyonun değişmeyerek yüzde 5.4'te kalmasını bekliyordu. Enflasyon aylık bazda yüzde 0.1 arttı. Çekirdek enflasyon da yüzde 4.4'e yükseldi.

Merkez Bankası elektrik faturalarındaki zamlarla birlikte Nisan'da enflasyonun yüzde 7.25'le zirve yapmasını bekliyor. Bu, bankanın yüzde 2'lik hedefinin oldukça üzerinde. Banka hedefi aşan enflasyon nedeniyle 2004'ten beri ilk kez üst üste faiz artışına gitmişti.


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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
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