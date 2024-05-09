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İngiltere Merkez Bankası, politika faizinde değişikliğe gitmedi

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
09.05.2024 15:00
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İngiltere Merkez Bankası, politika faizinde değişikliğe gitmedi. PPK özetinde "Para politikasının, PPK'nin görev alanı doğrultusunda enflasyonu orta vadede sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2 hedefine geri döndürmek için yeterince uzun bir süre kısıtlayıcı kalması gerekecek" denildi.

İngiltere Merkez Bankası, politika faizinde değişikliğe gitmedi

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 5,25'te sabit bıraktı. BoE Başkanı Andrew Bailey, "Faiz indirimine başlamadan önce, enflasyonun düşük kalacağına ilişkin daha fazla kanıt görmemiz gerekiyor. İşlerin doğru yönde ilerlediği konusunda iyimserim" dedi.

BoE'den Para Politikası Kurulunun (PPK) son toplantısındaki kararlara ilişkin yapılan açıklamada, üyelerin 7'sinin politika faizini yüzde 5,25'te sabit tutma ve 2'sinin 25 baz puan indirerek yüzde 5'e düşürme yönünde oy kullandığı belirtildi.

ENFLASYONUN GERİLEMESİ HEDEFLENİYOR

Açıklamada, manşet enflasyonun martta yıllık yüzde 3,2 olduğu ve yakın zamanda yüzde 2 hedefine gerilemesinin beklendiği kaydedildi.

Ancak enflasyonun yılın ikinci yarısında hafif yükselerek yüzde 2,5'e ulaşacağı belirtilen açıklamada, bu artışın enerji sektöründeki gelişmelerden kaynaklanacağı ifade edildi.

Açıklamada, jeopolitik riskler nedeniyle kısa vadeli enflasyon görünümünde yukarı yönlü riskler olduğu aktarılarak, enflasyonun ısrarcı olduğuna ilişkin işaretlerin özellikle hizmet sektörü enflasyonunda görüldüğü ve martta hizmet sektörü enflasyonunun yüzde 6 ile yüksek kalmaya devam ettiği vurgulandı.

İş gücü piyasasında ise gevşemenin sürdüğü ancak tarihsel olarak piyasanın sıkı olduğu aktarılan açıklamada, çalışanların ücret artışlarının yavaşlamasına karşın oynak kaldığı aktarıldı.

Faiz seviyesine bağlı olarak ve ekonomide gevşeme marjını yansıtacak şekilde enflasyonun 2 yıl içinde yüzde 1,9, 3 yıl içinde yüzde 1,6 olacağı belirtilen açıklamada, "Para politikasının, PPK'nin görev alanı doğrultusunda enflasyonu orta vadede sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2 hedefine geri döndürmek için yeterince uzun bir süre kısıtlayıcı kalması gerekecek. Kurul, geçen sonbahardan bu yana, enflasyonun yüzde 2'lik hedefin üzerinde yerleşik hale gelme riski ortadan kalkana kadar para politikasının uzun bir süre kısıtlayıcı olması gerektiğine karar verdi." denildi.

Açıklamada, PPK'nin enflasyonu yüzde 2 hedefine sürdürülebilir bir şekilde geri döndürmek için ekonomik verilerin gerektirdiği şekilde para politikasını ayarlamaya hazır olduğu vurgulanarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu nedenle PPK, iş gücü piyasası koşullarının temel sıkılığına, ücret artışına ve hizmet fiyat enflasyonuna ilişkin bir dizi ölçüt de dahil olmak üzere, kalıcı enflasyonist baskılara ve ekonominin bütünündeki dayanıklılığa ilişkin göstergeleri yakından izlemeye devam edecektir. Kurul, önümüzdeki dönemde açıklanacak verileri ve bunların enflasyonun sürekliliğine ilişkin risklerin azalmakta olduğu değerlendirmesini nasıl desteklediğini değerlendirecektir. Bu temelde Komite, Banka faizinin mevcut seviyesinde ne kadar süreyle tutulması gerektiğini gözden geçirmeye devam edecektir."

"FAİZ İNDİRİMİNE BAŞLAMADAN ÖNCE, ENFLASYONUN DÜŞÜK KALACAĞINA İLİŞKİN DAHA FAZLA KANIT GÖRMEMİZ GEREKİYOR"

BoE Başkanı Andrew Bailey, karara ilişkin değerlendirmesinde, enflasyonun gelecek birkaç ay içinde yüzde 2 hedefine düşeceğini beklediklerini dile getirerek, "Faiz indirimine başlamadan önce, enflasyonun düşük kalacağına ilişkin daha fazla kanıt görmemiz gerekiyor. İşlerin doğru yönde ilerlediği konusunda iyimserim." ifadelerini kullandı.

BoE, sıkılaşma döngüsüne Aralık 2021'de başlamış ve politika faizini Ağustos 2023'te yüzde 5,25'e yükseltmişti. BoE, politika faizini söz konusu tarihten bu yana aynı seviyede tutuyor.

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