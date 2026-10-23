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İngiltere özel sektör aktivitesindeki büyüme şubattan beri görülen en hızlı seviyeye ulaştı

İngiltere'de özel sektör aktivitesindeki büyüme, yeni siparişlerdeki toparlanmanın desteğiyle şubattan beri kaydedilen en hızlı seviyesine ulaştı.

İngiltere özel sektör aktivitesindeki büyüme şubattan beri görülen en hızlı seviyeye ulaştı

S&P Global, İngiltere'nin ekim ayına ilişkin öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede eylülde 52 puan olarak gerçekleşen bileşik PMI ekimde 53,1 ile son 8 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Ülkede hizmet PMI da ekimde 53,1 puanla son 8 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Hizmet PMI eylülde 52,1 puan olmuştu.

İngiltere'de imalat PMI ise 52,8 puanla 5 ayın en iyi performansı olarak kayıtlara geçti. Böylece İngiltere'de özel sektör şirketleri, ekimde ticari faaliyetlerinde istikrarlı artış kaydetti. Bu artış, Eylül 2024'ten bu yana yeni iş hacminde görülen en keskin yükselişle desteklendi.

Talepteki artış sayesinde istihdam yeniden artmaya geçti ancak bu artış sınırlı kaldı.

Ekim ayı verileri, özel sektör genelinde girdi maliyetlerinde bir kez daha belirgin bir artış yaşandığını gösterirken, maliyet enflasyonu hazirandan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Bu yükselişte, imalat sektöründeki enflasyonist baskıların belirgin biçimde hızlanması etkili oldu.

S&P Global Market Intelligence Baş Ekonomisti Chris Williamson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, İngiltere ekonomisinin ekimde ivme kazandığını belirterek, "Ekonominin dayanıklılığına ilişkin bu olumlu gösterge, 2024 Sonbahar Bütçesi’nin ardından işe alımların olumsuz etkilenmesinden bu yana ilk kez şirketlerin ilave çalışan istihdam etmeye başlamasıyla da destekleniyor. Bununla birlikte, jeopolitik gelişmeler ve özellikle Orta Doğu ve Ukrayna'daki çatışmaların enerji piyasalarındaki oynaklığı artırma ihtimali, birçok işletme üzerinde hala belirgin bir tedirginlik yaratıyor." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Endeks İngiltere satın alma
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