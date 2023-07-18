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İngiltere, Türkiye kararını resmen duyurdu: Ticaret hacmini güçlendirecek adım atılıyor: Müzakereler yeniden başlayacak

18.07.2023 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye ve Birleşik Krallık, yeni serbest ticaret anlaşması için görüşmelere başlayacak. Konuya ilişkin konuşan Birleşik Krallık Uluslararası Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Kemi Badenoch, "Birleşik Krallık-Türkiye arasındaki ticari ilişkileri derinleştirmeyi, ekonomik büyümemizi hızlandırmayı ve ülke genelindeki işletmeleri desteklemeyi sağlayacak bu anlaşma için sabırsızlanıyorum" dedi.

İngiltere, Türkiye kararını resmen duyurdu: Ticaret hacmini güçlendirecek adım atılıyor: Müzakereler yeniden başlayacak

Birleşik Krallık ve Türkiye'nin, yeni ve modernize edilmiş bir serbest ticaret anlaşması için müzakerelere başlama konusunda anlaştıkları bildirildi.

Birleşik Krallık Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Kemi Badenoch ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın geçen haftaki görüşmesinde yeni bir anlaşmayı müzakere etmek ve iki ülke arasındaki ticari ilişkiyi derinleştirmek için fikir birliğine vardığı ifade edildi.

Mevcut serbest ticaret anlaşmasının Birleşik Krallık'ın AB'den çıktığı dönemde yapıldığı ve hizmetler, dijital ve veri gibi İngiliz ekonomisinin kilit sektörlerini kapsamadığı belirtilen açıklamada, "Birleşik Krallık, ABD'nin ardından dünyada hizmet ihracatında ikinci sırada ve hizmetler sektörü İngiliz GSYH'sinin yaklaşık yüzde 80'ine katkıda bulunuyor. Yeni bir anlaşma, ticareti artırabilir ve İngiliz şirketlerinin bu alandaki fırsatları yakalamasına yardımcı olabilir." ifadeleri kullanıldı.

ANKARA'DA GÖRÜŞÜLECEK

Açıklamada, Birleşik Krallık başmüzakerecisinin de dahil olduğu Birleşik Krallık-Türkiye Ortak Komitesi ve iki ülkeden yetkililerin, bugün Ankara'da, mevcut anlaşmanın incelenmesinin resmi olarak sonlandırılması ve serbest ticaret anlaşmasının yeniden müzakere edilmesine yönelik adım atılması için görüşeceği bildirildi.

Türkiye'nin 85 milyonluk nüfusuyla İngiliz şirketleri ve işletmelerinin ihracatı için büyük fırsatlar sunduğu kaydedilen açıklamada, yeni serbest ticaret anlaşmasının Birleşik Krallık ve Türkiye'nin modern ekonomileri için daha uygun olacağı, dijital ticaret ve hizmet sektörlerini kapsayacağı aktarıldı.

İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 30 artışla 23,5 milyar sterline ulaştığı belirtilen açıklamada, bu ay sonunda Birleşik Krallık İhracat Bakanı Lord Malcolm Offord'un Türkiye'deki paydaşlar ve işletmelerle ihracatı ve yatırım fırsatlarını görüşmek üzere Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi.

"ANLAŞMA İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Birleşik Krallık Uluslararası Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Badenoch, Türkiye'nin, ülkesi için önemli bir ticaret partneri olduğunu aktararak, "Bu anlaşma, Birleşik Krallık'ın ekonomik gücüne uygun anlaşmaları müzakere etmek için Brexit sonrası bağımsız bir ticaret ülkesi olarak statümüzü nasıl kullandığımızın en son örneği. Birleşik Krallık-Türkiye arasındaki ticari ilişkileri derinleştirmeyi, ekonomik büyümemizi hızlandırmayı ve ülke genelindeki işletmeleri desteklemeyi sağlayacak bu anlaşma için sabırsızlanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Airbus Başkanı Simon Ward ise Airbus ve Türkiye'nin uzun vadeli stratejik partner olduklarını belirterek, "Türkiye, A350 de dahil olmak üzere tüm Airbus uçak programlarında partnerimiz. Sınır ötesi ticarette daha fazla uyum sağlanması, birçok sektördeki şirketin rekabet gücünü artıracak ve yeni fırsatlar sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Birleşik Krallık araç, giyim ve elektrikli makine gibi ürünlerde Türkiye'nin en büyük 4. büyük ihracat pazarı konumunda bulunurken, Birleşik Krallık'ın, gelecek yıl başlamayı beklediği yeni serbest ticaret anlaşması görüşmeleri öncesinde işletmelerin görüşlerini alacağı da kaydedildi.

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İngiltere Türkiye

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