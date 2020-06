İngiltere’den Türkiye’ye Turist Gider mi?

VOA: “İspanya bunları yapacak mıymış?”

Engin Sertoğlu: “İspanya’nın fiziksel şartları buna uygun değil. Hem insan alt yapısı buna uygun değil hem de İspanya’daki tesisler çok eski. 30 yıllık, 40 yıllık tesisler, çalışan personel sayısı Türkiye’ye göre çok daha az. Türkiye’de neredeyse bir müşteriye üç personel düşüyor, İspanya’da üç müşteriye bir personel düşüyor.”

VOA: “25 milyon İngiliz ne buluyor İspanya’da, Türkiye’ye kıyasla?”

Engin Sertoğlu: “Ucuz. Kısa uçuş süresi, bir de ucuz olması yani ucuzluğu da şuradan kaynaklanıyor; uçak süresi bir saat olunca, bir buçuk saat olunca uçuş maliyetleri düşük oluyor. Uçak maliyetleri düşük olduğu için orası daha az maliyetli bir yer haline geliyor. Bir de ufak tez apart tarzı, self-catering tarzı, bed and breakfast tarzı tesisler var. Türkiye son dönemdeki yatırımlarının neredeyse tamamını 5 yıldız, lüks, ultra lüks tesislere yaptı. İspanya’da ise 40 yaşındaki, 50 yaşındaki eski apartlar döndürüp kendilerini ‘all-inclusive’ sistemine adapte edebilmek için o yetersiz, fiziksiz ortamlarında ‘all-inclusive’ tesisler ürettiler. Ucuz olmasından başka hiçbir özelliği yok İspanya’nın onlar için. Aynı şartlar Türkiye’de olsa Türkiye’ye giderler ama uçuş süresi yani 1 saat ile 4 saat arasında çok fark var. Bir uçak şirketi İspanya’ya uçtuğu zaman 5 kere uçuyorsa, Türkiye’ye iki kere gidip gelebilir. Türk tur operatörleri ciddi bir şekilde Türkiye’ye (yönelik uçuşlar ) yapıp, Türkiye satışlarından para kazanmaya başladığı anda, o İspanya’yı çok seven TUI dönecek ‘biz bunu yaparken Türkiye’deki ekmeğimizi kaybediyoruz’ diyecek. Geçmişte yaşanan her krizde bu büyük tur operatörleri önce İspanya, önce Yunanistan, önce İtalya tercihlerini kullandılar, Türkiye’yi en sona attılar. İngiltere’nin ‘Orta Anadolu’ dediğimiz Midland bölgesinde çok ciddi şekilde satışlar açılırsa Türkiye talepleri mevcut. Özellikle Dalaman bölgesine; yani Marmaris, Fethiye bölgesi İngilizlerin en popüler bölgesidir zaten. O bölgeye şu anda hemen yarın uçak konsa uçmaya hazır binler, 10 binler var. Onların inancı, Türkiye’nin İngiltere’den daha güvenli bir yer olduğu sağlık açısından.”