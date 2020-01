İngiltere’nin ticaret müzakereleriyle imtihanı başlıyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson her ne kadar her fırsatta AB ile uyumlu bir sistemi hedeflediklerini belirtse de AB’nin müzakereler sırasında İngiltere’nin üçüncü pazarlarla yapacağı anlaşmaları da göz önünde bulundurması bekleniyor.

Bu müzakerelerde tek tek her ürün ve hizmetin ticaretinin bir diğer ülke ile eşleştirmesinin yapılması, her madde üzerinde tartışmaların olması bekleniyor.

Örneğin Merkezi New York'ta bulunan danışmanlık şirketi Duff & Phelps tarafından hazırlanan "Küresel Regülasyon Görünümü" raporuna göre, New York, Londra’yı geride bırakarak 2019 yılında dünyanın en büyük finans merkezi konumuna yükseldi. 2019 yılı itibarıyla ankete katılan üst düzey finans yöneticilerinin yüzde 56'sı New York'u, yüzde 34'ü ise Londra’yı öncelikli finans merkezi olarak gördüğünü belirtiyor.

İngiltere, AB’ye daha önce 39 milyar sterlin seviyesinde bir boşanma tazminatının ödenmesi vaadinde bulunmuştu. İngiliz Bütçe Sorumluluk Ofisi (OBR) verilerine göre son dönemde ödenen üyelik katkı payları düşüldüğünde İngiltere’nin AB’ye yaklaşık 30 milyar sterlinlik bir boşanma tazminatını ödemesi gerekiyor. Önümüzdeki dönemde taraflar arasında bu tazminatında da ne zaman ve kaç taksitte ödeneceği görüşülecek.

- İngiltere hangi anlaşmaları imzaladı?

Avrupa Birliği bu zamana kadar 40 serbest ticaret anlaşması yaptı. İngiltere AB üyesi olarak bu anlaşmalar yoluyla Kanada dahil olmak üzere yaklaşık 70 ülkeyle ticaret yapıyordu. Bu zamana kadar İngiltere AB ile serbest ticaret anlaşması olan ülkelerle AB ile olan anlaşmanın aynısını imzalamak için görüştü.