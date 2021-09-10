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İnşaat maliyet endeksi yüzde 44,76 arttı

10.09.2021 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnşaat maliyet endeksi, 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,56, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,76 arttı.

İnşaat maliyet endeksi yüzde 44,76 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Temmuz ayı inşaat maliyet endeksi verisini açıkladı.

TÜİK İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ VERİLERİ

Buna göre, inşaat maliyet endeksi, 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,56, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,76 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,13, işçilik endeksi yüzde 1,06 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 56,41, işçilik endeksi yüzde 21,01 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 45,15, aylık yüzde 2,63 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,63, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,15 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,29, işçilik endeksi yüzde 1,00 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 57,25, işçilik endeksi yüzde 21,18 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 43,39, aylık yüzde 2,28 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,28, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 43,39 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,63, işçilik endeksi yüzde 1,29 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 53,67, işçilik endeksi yüzde 20,37arttı.

Kaynak: İHA

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