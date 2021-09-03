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İnşaat malzemeleri sanayi üretimi ikinci çeyrekte yüzde 47 arttı

03.09.2021 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Ağustos 2021 Sektör Raporu'na göre, iç ve dış pazarda artan talebin etkisiyle yılın ikinci çeyreğinde inşaat malzemeleri sanayi üretiminde yüzde 47 artış gerçekleşti.

İnşaat malzemeleri sanayi üretimi ikinci çeyrekte yüzde 47 arttı

Türkiye İMSAD yaptığı açıklamayla aylık sektör raporunu açıkladı.

Yılın ikinci yarısında hem iç hem de dış talepte önemli bir canlanma yaşanırken, kamunun inşaat sektörüne yönelik destekleri ile hareketlenen inşaat işleri yurt içinde talebi olumlu etkiledi. Yurt dışında ise küresel tedarik zincirinde yaşanan bozulma ve artan navlun fiyatları gibi etkilerle Türkiye’ye yönelik inşaat malzemesi talebi genişledi. Buna bağlı olarak artan ihracat da sanayi üretimini destekledi.

İnşaat malzemeleri sanayi üretiminde büyüme 2021 yılında da kesintisiz olarak devam ediyor. Yılın ilk çeyrek döneminde inşaat malzemeleri sanayi üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 büyüme gösterdi.

Geçen yılın ilk çeyreğinde de sanayi üretiminin yüzde 8 arttığı dikkate alındığında bu yılın ilk çeyreğindeki yüzde 17 büyüme oldukça önemli bir gösterge oldu.

İKİNCİ ÇEYREKTE ARTIŞLAR ÇOK DAHA YÜKSEK GERÇEKLEŞTİ

Verilen bilgiye göre, 2021 yılının ikinci çeyreğinde ise sanayi üretiminde artışlar çok daha yüksek gerçekleşti.

İnşaat malzemeleri sanayi üretimi geçen yılın aynı dönemlerine göre nisan ayında yüzde 67,2, mayıs ayında yüzde 47,3 ve haziran ayında ise yüzde 26,5 arttı.

Geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 8 daralan inşaat malzemeleri sanayi üretimi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 47 artış gösterdi. Geçen yılın üretim kaybının çok üzerinde bir üretim artışı sağlanırken, iç ve dış pazarda yaşanan yüksek talep üretimde de yüksek artışlar getirdi.

İNŞAAT SEKTÖRÜ İKİNCİ ÇEYREKTE YÜZDE 3,1 BÜYÜDÜ

2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 3,3 büyüme gösteren inşaat sektörü, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,1 büyüdü, böylece inşaat sektöründe yılın ilk yarısındaki büyüme yüzde 3,2 olarak gerçekleşti. Salgının etkilerinin en yüksek yaşandığı geçen yılın ilk yarısında inşaat sektörü yüzde 5,3 daralma göstermişti.

İnşaat sektörü 2021 yılının ilk yarısında geçen yılın kayıplarını henüz tam olarak telafi edemezken, TÜİK ayrıca 2020 yılına ilişkin yüzde 3,4 olan inşaat sektörü küçülmesini yüzde 5,5 olarak güncelledi.

2021 yılının ikinci çeyreğinde inşaat harcamaları cari fiyatlarla geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 49,2 arttı ve 208,1 milyar TL olarak gerçekleşti.

İkinci çeyrekte inşaat faaliyetlerinde büyüme daha çok baz etkisi ile olurken, bununla birlikte ilk kez bir çeyrek dönemde 200 milyar TL harcama büyüklüğü aşıldı.

İnşaat sektörü ile ekonominin genelinde yaşanan büyüme arasındaki pozitif ilişki bir süredir bozulmuş ve ekonomideki büyümeye karşı inşaat sektöründe küçülme yaşanmıştı.

2020 yılının genelinde de aynı negatif ayrışma sürerken, 2021 yılının ilk iki çeyrek döneminde ise inşaat sektörü de büyüme göstermesine karşın ayrışma devam etti.

Nitekim ilk iki çeyrekte ekonominin geneli ve diğer sektörlerde yüksek büyümeler gerçekleşti, inşaat sektöründe ise büyüme sınırlı kaldı.

Kaynak: AA

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