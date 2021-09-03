İşte yatırımcısına borsada en fazla kazandıran takım!

Analistler, Süper Lige iyi başlayan ve ligin ilk 3 haftasında ilk dört sırayı paylaşan spor kulüplerinin gerçekleştirdiği etkili transferler, sponsorluk anlaşmaları ve elde ettikleri forma satış gelirlerine karşın mali durumlarının kötü olmasının ve borçlarının artmasının hisse performansını olumsuz etkilediğini belirtti.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, Fenerbahçe Futbol AŞ, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar ve Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliğinin borçları 31 Mayıs 2021 itibarıyla toplamda 17,38 milyar liraya ulaşmıştı.

Ligin üçüncü sırasında yer alan Beşiktaş'ın hisseleri ağustos ayında yüzde 12 azaldı. Beşiktaş böylece ağustos ayında borsada yatırımcısına en fazla kaybettiren spor şirketi oldu.

Ligde 4. sırada yer alan Galatasaray da yatırımcısına yüzde 7,4 kaybettirdi.

İkinci sırada yer alan Fenerbahçe'nin hisseleri yüzde 5,9 azalış kaydetti.

Zirvede yer alan Trabzonspor'un hisseleri de yüzde 4,1 değer kaybetti. Lider Trabzonspor, ağustos ayında yatırımcısına en az kaybettiren spor şirketi olarak kayıtlara geçti.

EN FAZLA TRABZONSPOR KAZANDIRDI

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketlerinden yılbaşına göre performanslarına bakıldığında, yatırımcısına en fazla kazandıran yüzde 43,9 ile Trabzonspor oldu. Kulüp, ağustos ayında yatırımcısına kaybettirmesine karşın yılbaşına göre başarılı bir performans sergiliyor.

Trabzonspor'un hisse fiyatı da 3,74 TL ile Eylül 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Bu dönemde yatırımcısına Beşiktaş yüzde 40,1, Fenerbahçe yüzde 15,7 kazandırırken, Galatasaray yüzde 13,3 kaybettirdi.

Analistler, spor şirketlerinin hisselerinin mali sıkıntılarla birlikte ağustos ayında yatırımcısına kaybettirmesine karşın etkili transferleri, sponsorluk anlaşmaları ve elde ettikleri forma satış gelirlerinin yılbaşına göre borsa performansını olumlu etkilediğini söyledi.

EN FAZLA PİYASA DEĞERİNE FENERBAHÇE SAHİP

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine Fenerbahçe sahip. Fenerbahçe, ağustos ayını 3 milyar 385 milyon 116 bin lira piyasa değeriyle tamamladı.

Fenerbahçe'yi 1 milyar 895 milyon 400 bin lira piyasa değeriyle Galatasaray, 1 milyar 755 milyon lira piyasa değeriyle Trabzonspor, 1 milyar 358 milyon 400 bin lira piyasa değeriyle Beşiktaş izledi.



