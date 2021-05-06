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İnşaat malzemesi ihracatında tüm zamanların aylık rekoru kırıldı

06.05.2021 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnşaat malzemeleri sektöründe, martta 2,45 milyon dolar tutarında 5,94 milyon ton inşaat malzemesi ihraç edilerek hem değer hem de miktar açısından tüm zamanların aylık rekoru kırıldı.

İnşaat malzemesi ihracatında tüm zamanların aylık rekoru kırıldı

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi'nin mart ayı sonuçları açıklandı.

Buna göre, pazarlardaki iyileşme ve artan talep, yeni rekorları beraberinde getirdi. Mart 2020'de salgın nedeniyle dış ticarette başlayan zayıflama, bu yıl yerini artışa bıraktı.

Martta, hem miktar hem de değer açısından tüm zamanların aylık ihracat rekoru yaşandı. Söz konusu ayda 2,45 milyar dolarlık 5,94 milyon ton inşaat malzemesi ihracatına imza atıldı.

İnşaat malzemeleri sanayi ihracatı pazarlardaki iyileşme ve canlanma beklentisiyle yüksek bir performans gösterdi. Dış pazarlarda artan talebin yıl sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

İnşaat malzemeleri sanayisinin ortalama yıllık ihracat birim fiyatı, martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,2 arttı. 2020 Mart ortalama fiyatı, salgın ortamında önemli ölçüde düşmüştü. Kilogram başına düşen ihracat birim fiyatı önceki ay 0,41 dolar oldu. Emtia fiyatlarındaki artış ihracat birim fiyatını yukarı taşıdı. Pazarlarda aşılama ve iyileşme beklentileri ile talep artışının sürdüğü görülüyor.

İTHALATTA DA ÖNEMLİ ARTIŞ YAŞANDI

Martta, inşaat malzemeleri ithalatı 815 milyon dolara yükseldi. 2018 Mart'tan bu yana en yüksek ithalat değeri görüldü. İthalat, miktar olarak 293 bin 770 tona yükseldi.

Mart 2020'de kilogram başına düşen ithalat birim fiyatı 2,56 dolarken, önceki ay 2,78 dolara yükseldi. İthalat birim fiyatları da küresel emtia fiyatları artışlarından etkilendi.

TÜM ALT ÜRÜNLERİN İHRACATINDA ARTIŞ YAŞANDI

Martta inşaat malzemelerinin 8 alt sektörünün hepsinde değer artışı yaşandı. En yüksek ihracat artışı yüzde 74,5 ile ağaç ve ahşap ürünlerinde gerçekleşirken, onu yüzde 54,5 ile kimyasal bazlı ürünler izledi.

İhracat birim fiyatı 8 alt ürün grubundan 7'sinde yükseldi. Söz konusu fiyat; mineral, taş ve toprak ürünlerinde yüzde 23,1, demir çelikte yüzde 18,5, elektrik malzemeleri ve teçhizatlarında yüzde 16,9, prefabrik yapılarda yüzde 72,9 yükseldi. Ağaç ve ahşap ürünlerinde ise yüzde 11,1 gerileme yaşandı.

Miktar bazında ihracatta 8 alt ürün grubunun 7'sinde artış gerçekleşti. En yüksek ihracat miktar artışı yüzde 97,5 ile ağaç ve ahşap ürünlerinde yaşanırken, onu yüzde 33,7 ile metal bazlı ürünler, yüzde 33,4 ile kimyasal bazlı ürünler takip etti. Prefabrik yapılarda ise yüzde 21,2 düşüş görüldü.

Kaynak: AA

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