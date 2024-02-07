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İnşaat malzemesi sanayi üretimi kasımda arttı

07.02.2024 12:54 | Son Güncelleme:
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Türkiye'nin inşaat malzemesi sanayi üretimi Kasım 2023'te, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,4 artış gösterdi. En yüksek üretim artışı yüzde 33,4 ile metalden yapı ve yapı parçalarında gerçekleşti.

İnşaat malzemesi sanayi üretimi kasımda arttı

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Aylık Sektör Raporu'nun Ocak 2024 sonuçları açıklandı. Rapora göre, inşaat sektöründeki büyüme kasımda da devam etti. Kasım 2023'te yıllık bazda yüzde 8,4 büyüme görülürken, üretim 22 alt sektörün 14'ünde arttı, 8'inde geriledi.

OCAK-KASIM DÖNEMİNDE ARTIŞ YÜZDE 6,1 OLDU

İnşaat malzemesi sanayi üretimi Ocak-Ekim 2023 döneminde ise yıllık bazda yüzde 6,1 büyüdü. Bu dönemde en yüksek üretim artışı yüzde 33,4 ile metalden yapı ve yapı parçalarında gerçekleşti. Metal kapı ve pencereler üretimi ise yüzde 32,7 yükseldi.

Üretim artışı ahşap inşaat malzemesi üretimi yüzde 21,9, hazır betonda yüzde 15,4 oldu.

Söz konusu dönemde üretimde en yüksek gerileme yüzde 12,7 ile inşaat camlarında yaşanırken, onu yüzde 12,1 ile seramik kaplama malzemesi izledi.

MEVCUT İŞLER SEVİYESİ, SON YILLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ÇIKTI

Rapora göre, mevcut inşaat işleri seviyesi yeni yılın başında önemli bir artış gösterdi.Bu kapsamda ocakta mevcut işler seviyesi bir önceki aya göre 8,2 puan gibi önemli bir yükseliş yaşadı. Bu süreçte mevsimselliğin yeni işler üzerindeki etkisi çok sınırlı kaldı. Böylece yeni yılın ilk ayında mevcut işler seviyesi son yılların en yüksek seviyesine çıkmış oldu.

YENİ ALINAN SİPARİŞLER 5,2 PUAN ARTTI

Alınan yeni iş siparişleri 2023'ü gerileme eğiliminde kapatırken, yeni yılın ilk ayında önemli bir artış gerçekleşti.

Bu bağlamda yeni alınan siparişler endeksi 2024 Ocak'ta bir önceki aya göre 5,2 puan arttı. İnşaat sektörü yeni ekonomi politikaları sonucu sektörde oluşacak yeni arz/talep dengeleri ile yeni maliyet/fiyat seviyelerini görmeye başladı.

Geçen yılı en düşük seviyesinde kapatan reel kesim güven endeksi, geçen ay yeniden 100 puanın üzerine çıktı.

(AA)
Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İnşaat malzemeler sanayi
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