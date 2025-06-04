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İnşaatta yeni dönem! Yapı ustalarına bakanlık takibi geliyor

"Yetki Belgeli Yapı Ustaları Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete’de yayımlandı. 31 Aralık 2025’te kademeli olarak yürürlüğe girecek yönetmelikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yapı ustalarının iş bazlı takibini sağlayacak sistemi hayata geçirecek.

İnşaatta yeni dönem! Yapı ustalarına bakanlık takibi geliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Yetki Belgeli Yapı Ustaları Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete’de yayımlandı. 31 Aralık 2025’te yürürlüğe girecek yönetmelik ile yapım işlerinde çalışacak yapı ustalarının kayıt altına alınması sağlanacak. İnşaat sektöründe belgeli eleman sıkıntısı yaşanmaması için ustaların mesleki niteliklerinin artırılması ve öncü uygulamaların geliştirilmesi amacıyla yapı ustaları Bakanlığın sisteminde kayıt altında tutulacak.

İ1

MEVCUT SİSTEME USTALAR DA EKLENDİ

Yapı sektörüne yönelik mesleki kayıt, belgelendirme ve izleme işlemlerini yürüten Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü, halihazırda şantiye şefleri, yapı müteahhitleri, tasarım gözetmenleri ve plan müelliflerinin kayıtlarını tutuyordu. Yeni yönetmelikle birlikte yapım işlerinde çalışacak yapı ustaları da kayıt altına alınacak.

İ2

YETKİ BELGELİ USTALAR ŞANTİYEM UYGULAMASINA KAYDOLACAK

Bu kapsamda, ilgili kanunla zorunluluk haline getirilen alanlardaki mesleki yeterlilik belgesi, Mesleki Eğitim Kanunu’na göre alınan ustalık belgesi, Milli Eğitim Bakanlığı ile üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerin ilgili alan ve dallarından diploma sahibi olan yapı ustaları ŞantiyeM uygulamasına "e-Devlet" üzerinden kayıt yaptırabilecek. ŞantiyeM uygulaması yapı ruhsatı sistemleri ile entegre çalışacak.

İ3

USTALAR ŞANTİYE BAZLI TAKİP SİSTEMİ İLE TAKİP EDİLECEK

Kademeli şekilde geçilmesi planlanan şantiye bazlı takip sistemi, yönetmeliğin yürürlüğünden 1 yıl sonra 4.500 metrekare üstü işler, 3 yıl sonra 1.500-4.500 metrekare işler, 4 yıl sonra 500-1.500 metrekare işler için uygulanmaya başlanacak. Sistemin hayata geçmesi ile birlikte şantiyede işveren veya alt işveren tarafından çalıştırılmaya başlanan tüm yapı ustalarının işe başlama ve işi bırakma bilgileri şantiye şefleri tarafından sistem üzerinden gerçekleştirilecek.

İ4

KALİTELİ VE GÜVENLİ YAPILAŞMAYA KATKI SAĞLANACAK

Yapı ustalarının iş bazlı takibi de hayata geçirilecek olan bu sistemle yapılacak. Böylece yapım işlerinde yetki belgeli çalışma teşvik edilecek, mesleki yetkinlik artırılacak, son kullanıcı olan yapı sahiplerinin memnuniyetini esas alan kaliteli ve güvenli yapılaşmanın oluşumuna da katkı sağlanacak. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
İnşaat usta
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