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İnsan Vakfı kurban bağış bedelini açıkladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.06.2020 14:11 | Son Güncelleme

İnsan Vakfı, vekalet yoluyla kurban bağış bedelini yurt içinde 1350 lira, yurt dışında ise 850 lira olarak belirledi.

İnsan Vakfı kurban bağış bedelini açıkladı

İnsan Vakfı Genel Başkanı Sinan Aktaş, Türkiye, Asya ve Afrika bölgelerinde hayırseverlerin yardımlarını, binlerce kimsesiz ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için kurban bağışı kampanyası başlattıklarını söyledi.

Dünyada 820 milyon insanın açlık çektiğini, yeterli beslenemediğini belirten Aktaş, "İnsan Vakfı olarak kurban bağışlarınızdan elde edilen etleri, açlık sınırında olan ve yıl boyunca yolumuzu bekleyen kardeşlerimize ulaştırıyoruz. Bağışınızla birlikte vekaletiniz alınıp, kaydınız oluşturuluyor. Kurban kesildiğinde bağışçıya SMS ile bilgilendirme yapılıyor. Kurbanlar Türkiye, Asya ve Afrika bölgelerinde şartlarına göre paylara ayrılıp kimsesizlere ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Kesim ve dağıtım videoları işlemler tamamlandıktan sonra paylaşılıyor." dedi.

Kurban bağış bedelini belirlediklerini açıklayan Aktaş, İnsan Vakfı'nın kurban organizasyonuna ilişkin şu bilgileri verdi:

"İnsan Vakfı bu yıl 9 ülkede kurban kesim organizasyonu yapıyor. Bu 9 ülkenin hepsi daha önceden bir şekilde dokunduğumuz, okul, yetimhane, medrese gibi kalıcı işler yaptığımız ve hala yardım ve kalkındırma faaliyetlerimizi sürdüğümüz ülkeler. Kurbanların bir bölümü Türkiye'de, bir bölümü de yurt dışında açlık, yoksulluk çeken ülkelerde kesilecek. Vakfımız bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini yurt dışında 850 TL, yurt içinde 1350 TL olarak belirledi.

Bağışlayacağınız kurbanlarla gönül coğrafyamızda kurban sevincini ve neşesini birlikte yaşayacağız. Türkiye, Asya ve Afrika’da ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere hayırseverlerin kurban bağışlarını bekliyoruz. Kurban bağışınızı genel merkezimizi bizzat ziyaret ederek, banka hesap numaralarımıza havale/EFT yaparak ya da online bağış sistemimizi kullanarak web sitemiz www.insanvakfi.org.tr üzerinden yapabilirsiniz."

KAYNAK:AA


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