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'İnsanlara yeniden hatırlatıldı' Rezervasyonlar devam ediyor, 'Tüm pistler açık'

25.03.2025 16:14
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Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'nde bayram heyecanı başladı. Geçtiğimiz hafta kar yağması ile sezonun süresi uzayınca rezervasyonlarda artış meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi yönetimindeki Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, “Özellikle yakın illerden ve İstanbul’dan rezervasyonlarda yoğunluk var” dedi.

'İnsanlara yeniden hatırlatıldı' Rezervasyonlar devam ediyor, 'Tüm pistler açık'

Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi’nde Ramazan Bayramı tatili öncesi otellerde rezervasyon yoğunluğu yaşanmaya başladı. Kayak sezonunun 20 gün erken açıldığı Erciyes'te mart ayının ortasında yağan kar ile birlikte sezon uzadı. Kar kalınlığının yaklaşık 50 santime ulaştığı kayak merkezinde sezonun uzamasıyla rezervasyon oranında artış yaşandı.

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‘BAYRAM TATİLİNDE DE PİSTLERİMİZ AÇIK OLMAYA DEVAM EDECEK’

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman Ramazan Bayramı öncesi gösterilen ilgiye dikkat çekerek, hafta sonu itibarıyla tüm pistlerini açarak sezonu uzattıklarını ifade etti. Elcuman, şu sözleri sarf etti:

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“Bayram tatili Erciyes’te geçirilir. Özellikle bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyenler, dışarıda bir yerde gezeyim isteyenler için Erciyes artık çok uygun bir adres diyebilirim. Geçen hafta çok güzel bir şekilde 50 santimin üzerinde kar yağdı. Böyle olunca da hafta sonundan itibaren bütün pistlerimizi açtık. Sezonu uzatmış olduk. Şu an hava ılıman gitmiş olsa da pistlerimizin büyük kısmı açık. Bayram tatilinde de pistlerimiz açık olmaya devam edecek. Gerek şehirdeki, gerekse de Erciyes’te açık olan otellerimiz rezervasyon almaya devam ediyor. Özellikle yakın illerden ve İstanbul’dan rezervasyonlarda yoğunluk var”

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Yılbaşı ve sömestrda olduğu gibi artık bayram tatilinde de Erciyes'in tercih edildiğini vurgulayan Elcuman, şu ifadeleri kullandı:

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“Bayramı şehir dışında geçirmek isteyenler için Erciyes güzel bir lokasyon. Bundan sonra 5-6 sezon devam edecek şekilde bayram tatilleri kış sezonlarına denk gelecek. Yılbaşı ve sömestr gibi bayram tatilinde de Erciyes’te özel ve yoğun günleri geçirmeye devam edeceğimize inanıyorum. Erciyes’te bütün mekanik tesislerimiz çalışır durumda, bütün pistlerimiz açık. Bütün, ziyaretçilerimizi bayram tatilini Erciyes’te geçirmeye davet ediyorum. Rezervasyonlar devam ediyor. Kar tatili bizim ülkemizde aslında biraz psikolojik. Gerek ramazanın etkisi gerekse de havaların sıcak gitmesi nedeniyle şehir dışından gelen misafirlerimizin rezervasyonları düşmüştü. Geçen hafta bütün ülkeye kar yağması sonucu insanlar yeniden karı ve soğuğu hatırladı. Öyle olunca da rezervasyonlarımız devam ediyor”
(DHA)Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
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