Instagram askıya alındı ne demek? Meta'dan beklenen açıklama geldi! Askıya alınan Instagram hesabı nasıl kurtarılır? Yardım merkezine yoğun ilgi

Instagram hesabı askıya alınan kullanıcılar, hesaplarına yeniden kavuşmak için internet üzerinden araştırma yapmaya başladılar. Çok sayıda kullanıcının Instagram hesabının neden askıya alındığı merak konusu oldu. Sosyal paylaşım ağı Instagram, bazı kullanıcılarının hesaplarını askıya aldığını açıkladı. Instagram düzeldi mi? Instagram ne zaman düzelir? soruları en sık sorgulanan konular arasında bulununuyor. Kullanıcılar hesaplarına girdiklerinde, "Hesabınız devre dışı bırakıldı" veya "Üzgünüz, bir karşılaşabiliyorlar. 'Downdetector' verilerine göre son bir saatte Instagram kullanıcı şikayetlerinde ciddi oranda artış gerçekleşti. Meta, Instagram hesaplarının askıya alınmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

META AÇIKLAMA YAPTI

Resmi Instagram hesabı Twitter üzerinden konuyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Bazı kullanıcıların Instagram hesabına erişim sorunları yaşadığının farkındayız. İnceliyoruz ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz" ifadelerine yer verildi.

INSTAGRAM HESABI ASKIYA ALINDI

Instagram hesabını açan bazı kullanıcılar hesaplarının kapatıldığı yönünde bildirimle karşılaştılar. Kullanıcılar Twitter üzerinden yaptıkları açıklamalarda, ‘Kişisel bir hesap nasıl askıya alınıyor Of sinirlerim bozuldu giremiyorum da hesap elden gitti mi Of ya, Şu instagram'da katliam var. Hesaplar deli gibi askıya alınıyor... Instagram hesabim askıya alınmıs! Neden?!' gibi yorumlarda bulundular.

'Downdetector' verilerine göre son bir saatte Instagram kullanıcı şikayetlerinde ciddi oranta artış gerçekleşti.

INSTAGRAM HESABI NASIL KURTARILIR?

Eğer hesabınızın yanlışlıkla kapatıldığını düşünüyorsanız Instagram Yardım Merkezi sayfasından gerekli bilgiler doldurularak itirazda bulunabilirsiniz

Form doldurulduktan sonra itiraz talebi Instagram tarafından incelenir ve değerlendirme sonucunda yanlışlıkla hesabın kapatıldığı tespit edilirse hesap yeniden aktif hale getirilir. İnceleme süresi başvurulardaki yoğunluğa göre farklılık gösterebilir.

