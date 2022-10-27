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  4. Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? 27 Ekim'de Instagram çöktü mü sorusu gündem oldu

Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? 27 Ekim'de Instagram çöktü mü sorusu gündem oldu

27.10.2022 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram çöktü mü sorusu gündemde yer alıyor. Sosyal platformun kullanıcıları Twitter üzerinden yaptıkları açıklamada uygulamaya erişimde sorunla karşılaştıklarını dile getirdiler. Geçtiğimiz günlerde aynı sorun WhatsApp’da da yaşanmıştı. Peki, Instagram çöktü mü, neden açılmıyor?

Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? 27 Ekim'de Instagram çöktü mü sorusu gündem oldu

Instagram erişim sorunu ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Instagram çöktü mü sorusunun yanıtı araştırılıyor. Sosyal paylaşım ağlarından biri olan Instagram’a erişimde sorun yaşanıyor. Kullanıcılar sosyal medya hesapları üzerinden konu hakkında açıklamalarda bulundular.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Instagram’a girişte sorun yaşanıyor. Ancak henüz konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.
'Downdetector' verilerine göre Instagram kullanıcılarının şikayetlerinde ani bir artış gerçekleşti.

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İŞTE KULLANICI YORUMLARI

İki flörtleşelim dedik şimdi de instagram mı çöktü
Instagram çöktü. Nedir bu , Whatsapp şimdi de instagram..
wpdan sonra instagram da çöktü, sen twitter ı koru Allah'ım..
Bu sefer de instagram mı çöktü noldu ya

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