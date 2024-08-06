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INSTAGRAM YASAĞINDA SON DURUM | Açıldı mı, ne zaman açılacak? 'Bugün olmaz' demişti... Maddeler netleşti, 24 saatten geri sayım başladı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
06.08.2024 10:41
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Instagram yasağındaki son durum merak edilirken, son dakika gelişmeleri kullanıcılar anbean takip ediyor. 2 Ağustos'ta Türkiye'de kapatılan Instagram'ın ne zaman erişime açılacağı belirsizliğini korurken dün hareketli saatler yaşanmıştı. BTK ile Instagram yetkilileri arasındaki toplantı sonrası Bakan Uraloğlu'ndan açıklama gelmişti. "Instagram açıldı mı, bugün açılır mı, ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt aranırken, Uraloğlu'nun sözleri sonrası bazı kullanıcılar bir yandan da geri sayıma başladı

INSTAGRAM YASAĞINDA SON DURUM | Açıldı mı, ne zaman açılacak? 'Bugün olmaz' demişti... Maddeler netleşti, 24 saatten geri sayım başladı

Instagram açıldı mı? Instagram ne zaman açılacak? Türkiye günlerdir bu sorunun yanıtını arıyor. Türkiye'de milyonlarca kullanıcıya sahip olan sosyal medya platformu 2 Ağustos 2024 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından kapatılmıştı. "Katalog suçlara uymadığı" gerekçesiyle erişime kapatılan Instagram'ın ne zaman açılacağı merak konusu olurken dün Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Instagram yetkilileri arasında kritik bir göüşme gerçekleşti. Peki, Instagram ne zaman açılacak, yasak ne zaman kalkacak? Instagram açıldı mı? İşte 6 Ağustos Instagram yasağında son durum...

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INSTAGRAM AÇILDI MI? NE ZAMAN AÇILACAK?

Instagram yasağıyla ilgili dün hareketli saatler yaşanmıştı. Türkiye, erişim engeli getirilen Instagram’ın sahibi META şirketinin yetkilileri ile masaya oturmuş; kritik toplantıda bazı maddeler masaya yatırılmış ve Instagram'dan istenilen talepler dile getirilmişti. Bakan Uraloğlu’nun yanı sıra, Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yetkilileri katılırken masadaki maddeler de ortaya çıktı.

INSTAGRAM

'KATALOG SUÇ' DETAYI

Instagram'a katalog suçlar ve toplumun hassasiyetlerine aykırı içerikler nedeniyle erişim engeli geldiği belirtirken; İran'da uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye için yayımlanan taziye mesajları konusundaki tutumunun kabul edilemez olduğu mesajı bir kez daha açıkça ifade edildi.

MADDELER MASAYA GELDİ! INSTAGRAM YEŞİL IŞIK YAKTI AMA...

Türkiye; terör örgütü listesinde yer alan PKK, PYD ve FETÖ’ye yönelik destek mesajlarının da algoritmalarla engellenmesi gerektiğini madde madde iletirken, kritik toplantıda hem olumsuz hem de olumlu bir yanıt alındığı belirtildi.

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Instagram'ın PKK konusunda bu talebe yeşil ışık yaktığı öğrenilirken, ABD’nin Hamas’ı terör örgütü kabul ettiğini, bu çerçevedeki paylaşımların ise algoritmalarla engellendiği savunmasını yaptı.

BAKAN URALOĞLU'NUN AÇIKLAMASI SONRASI GERİ SAYIM

Toplantı sonrası Bakan Uraloğlu'ndan ise Instagram yasağına ilişkin son dakika açıklaması geldi. Bakan Uraloğlu, "Tam istediğimiz sonucu almış değiliz, takip ediyoruz, aktif olarak görüşüyoruz. Bugün (5 Ağustos) bir ilerleme olacağını düşünmüyoruz" derken, Uraloğlu'nun bu sözleri sürecin olumlu bir şekilde ilerlediği yorumlarına neden oldu. Hatta bazı kullanıcılar Instagram'ın kısa süre içinde açılacağı beklentisine girerken, Bakan Uraloğlu'nun açıklamasının arından 24 saat üzerinden geri sayıma başladı.

URALOGLU

META'DAN AÇIKLAMAA GELDİ

META’dan dün yapılan açıklamada ise, “Türkiye’de Instagram’a erişimin engellenmesinden dolayı milyonlarca kişi aileleriyle ve arkadaşlarıyla gündelik iletişim kurdukları bir yöntemden mahrum kalırken, işletmeler de aynı şekilde müşterilerine ulaşamıyor. Hizmetlerimizi yeniden kullanıma sunmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” denildi.

ERDOĞAN ÖNCE SERT ÇIKTI, SONRA İSE...

Instagram yasağıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan dün ilk mesaj geldi. İlk başta Instagram için sert ifadeler kullanan Erdoğan, sosyal medya platformlarını 'mafya gibi' davranmakla suçlayarak "Filistinli şehitlerin fotoğraflarına bile tahammül edemeyip anında yasaklayan, bunu da özgürlük olarak pazarlayan bir dijital faşizmle karşı karşıyayız." dedi.

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"TÜRKİYE'NİN HAKLI TALEPLERİ KARŞILANIRSA..."

Sözlerinin devamında ise Türkiye'nin Instagram'ı yeniden açmaya hazır olduğunu belirten Erdoğan, "Türkiye'nin haklı talepleri karşılanır, hassasiyetlerine saygı gösterilirse mesele zaten kendiliğinden hal yoluna girecektir." açıklamasını yaptı.

INSTAGRAM NEDEN KAPATILDI?

Instagram'ın neden kapatıldığı tam olarak açıklanmasa da BTK kararıyla uygulanan erişim engellemenin; “uyuşturucuya yönlendirme”, “çocuğa karşı cinsel istismar, “intihara sevk etme”, “Atatürk aleyhine işlenen suçlar”, “yağma ve nitelikli yağma”, “soykırım suçu”, “devlete karşı savaşa tahrik” gibi suçları içine alan katalog suçlar kapsamında, Instagram paylaşımlarıyla ilgili yapılan şikayetler üzerine verildiği kamuoyuna yansıdı.

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Instagram yasak
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