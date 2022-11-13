FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Instagram, YouTube neden yavaşladı? YouTube, Instagram çöktü mü? İstiklal Caddesi patlaması sonrası gündem oldu

Instagram, YouTube neden yavaşladı? YouTube, Instagram çöktü mü? İstiklal Caddesi patlaması sonrası gündem oldu

13.11.2022 20:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram ve Youtube’un neden açılmadığı araştırılıyor. 13 Kasım’da Instagram ve Youtube ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. İstiklal Caddesi’nde yaşanan patlama tüm ülkeyi yasa boğdu. Patlamanın detayları gelmeye devam ederken vatandaşlar Instagram ve Youtube hesaplarına ulaşamadıklarını dile getirdiler. Peki, Instagram, Youtube çöktü mü? Instagram, Youtube neden açılmıyor?

Instagram, YouTube neden yavaşladı? YouTube, Instagram çöktü mü? İstiklal Caddesi patlaması sonrası gündem oldu

Instagram ve Youtube’un çöküp çökmediği merak konusu haline geldi. 13 Kasım’da İstiklal Caddesi’nde yaşanan patlamanın ardından vatandaşlar sosyal paylaşım ağlarına ulaşımda sorun yaşadıklarını dile getirdiler. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Taksim'de meydana gelen patlama sonrası ortaya çıkan aykırı görüntülere ilişkin sosyal medya platformlarında bant daraltma uygulaması yapıldığını duyurdu.

INSTAGRAM, YOUTUBE NEDEN AÇILMIYOR, ÇÖKTÜ MÜ?

Instragram ve Youtube’ın neden açılmadığı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Vatandaşlar sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları açıklamalarda ulaşımda sorun yaşadıklarını dile getirdiler.
Henüz konu ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Downdetector verilerine göre internet erişim şikayetlerinde artış yaşandı.

internet1

internet2

BTK'DAN DUYURU

İHA'nın haberine göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Taksim'de meydana gelen patlama sonrası ortaya çıkan aykırı görüntülere ilişkin sosyal medya platformlarında bant daraltma uygulaması yapıldığını duyurdu.

Edinilen bilgiye göre, Taksim’de meydana gelen patlama sonrası ortaya çıkan basın etiğine aykırı görüntüler ve terör içerikleri için ilgili birimlerin talebi üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), tarafından ülke geneli sosyal medya platformları için bant daraltma uygulaması yapıldı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gram altında 2022'nin zirvesi! Gram altında 2022'nin zirvesi!
EYT'lilerin merakla beklediği açıklama! Bakan Bilgin duyurduEYT'lilerin merakla beklediği açıklama! Bakan Bilgin duyurdu
Milyonlar bekliyordu, ilk maaş için tarih belli oldu Milyonlar bekliyordu, ilk maaş için tarih belli oldu
Anahtar Kelimeler:
youtube Instagram

En Çok Okunan Haberler

İstiklal Caddesi'nde patlama! İşte o anlar...

İstiklal Caddesi'nde patlama! İşte o anlar...

İnternette yavaşlama mı var? BTK'dan açıklama...

İnternette yavaşlama mı var? BTK'dan açıklama...

İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın nedeni ne?

İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın nedeni ne?

EYT'de yaş ve prim şartı netleşti maaş hesapları başladı

EYT'de yaş ve prim şartı netleşti maaş hesapları başladı

Asgari ücret 2023 zammı netleşti gibi! Herkes 10 bin olur diyordu ama...

Asgari ücret 2023 zammı netleşti gibi! Herkes 10 bin olur diyordu ama...

Instagram, YouTube neden yavaşladı? YouTube, Instagram çöktü mü? İstiklal Caddesi patlaması sonrası gündem oldu

Instagram, YouTube neden yavaşladı? YouTube, Instagram çöktü mü? İstiklal Caddesi patlaması sonrası gündem oldu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

"Kilo veremiyorum" cümlesi tarih oluyor! Bir kaşığı fark yaratıyor

"Kilo veremiyorum" cümlesi tarih oluyor! Bir kaşığı fark yaratıyor

Yılan zehirlenmesi kadar etkili: Organ yetmezliğine neden oluyor

Yılan zehirlenmesi kadar etkili: Organ yetmezliğine neden oluyor

11.11 Süper Final! Son gün, acele edin! Tüm fırsatlar burada...

11.11 Süper Final! Son gün, acele edin! Tüm fırsatlar burada...

Soğanlar havayı temizler mi? Soğan tedavisi işe yarıyor mu?

Soğanlar havayı temizler mi? Soğan tedavisi işe yarıyor mu?

Gördüğünüz yerde kaşıklayın: Enfeksiyonu kurutur, ödemi atar...

Gördüğünüz yerde kaşıklayın: Enfeksiyonu kurutur, ödemi atar...

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.