Instagram, YouTube neden yavaşladı? YouTube, Instagram çöktü mü? İstiklal Caddesi patlaması sonrası gündem oldu

Instagram ve Youtube’un çöküp çökmediği merak konusu haline geldi. 13 Kasım’da İstiklal Caddesi’nde yaşanan patlamanın ardından vatandaşlar sosyal paylaşım ağlarına ulaşımda sorun yaşadıklarını dile getirdiler. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Taksim'de meydana gelen patlama sonrası ortaya çıkan aykırı görüntülere ilişkin sosyal medya platformlarında bant daraltma uygulaması yapıldığını duyurdu.

INSTAGRAM, YOUTUBE NEDEN AÇILMIYOR, ÇÖKTÜ MÜ?

Instragram ve Youtube’ın neden açılmadığı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Vatandaşlar sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları açıklamalarda ulaşımda sorun yaşadıklarını dile getirdiler.

Henüz konu ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Downdetector verilerine göre internet erişim şikayetlerinde artış yaşandı.

BTK'DAN DUYURU

İHA'nın haberine göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Taksim'de meydana gelen patlama sonrası ortaya çıkan aykırı görüntülere ilişkin sosyal medya platformlarında bant daraltma uygulaması yapıldığını duyurdu.

Edinilen bilgiye göre, Taksim’de meydana gelen patlama sonrası ortaya çıkan basın etiğine aykırı görüntüler ve terör içerikleri için ilgili birimlerin talebi üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), tarafından ülke geneli sosyal medya platformları için bant daraltma uygulaması yapıldı.



