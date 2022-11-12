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İnternet alışverişinde şikayetler patlayınca uyarı geldi: Uzak durun! 'Ne param geldi, ne kargom'

12.11.2022 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasım ayı ile birlikte indirim dönemi de gelince internette de alışveriş trafiği hızlandı. Ancak bununla birlikte e-ticaretteki şikayetlerin sayısı da artmaya başladı. 350 bini aşkın şikayet geldi bugüne kadar şikayetlerin birçoğunun iptal ve iadelerle ilgili olduğu öğrenildi. Uzmanlar ise internetten alışveriş yapanlara çok önemli bir uyarıda bulundu. Dikkat! Bu durumla karşılaşırsanız o siteden uzak durun! İşte internet alışverişi ile ilgili son dakika haberinin detayları…

İnternet alışverişinde şikayetler patlayınca uyarı geldi: Uzak durun! 'Ne param geldi, ne kargom'

İndirim dönemi ile birlikte internetten alışveriş arttı. İnternetten alışveriş yapanların şikayetleri ekim ayında adeta had safhaya ulaştı. Kimine sipariş ettiği ürün teslim edilmedi kimi de iade etmek isteyince muhatap bulamadı.

350 BİNİ AŞKIN ŞİKAYET GELDİ

E-ticaret sektörü ile ilgili verileri paylaşan şikayet sitelerine 350 bini aşkın şikayet yapıldı. Yılın ilk 10 ayı içerisinde en çok şikayet edilen internet alışveriş konusu iptal ve iadeler oldu. Tüketiciler bu konuda yaşadıkları mağduriyetlerine muhatap bulamamaktan şikayet etti. Yapılan şikayetlerin sadece yüzde 16’sı çözüme kavuştu.

Ekim ayında zirveye ulaşan tüketici şikayetleri kasım ayındaki indirim furyasında da bekleniyor. Bu yüzden online alışverişlerde uzmanlardan uyarı geldi.

‘FİYATI ÇOK UCUZSA ORADAN UZAK DURUN’

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu Kanal D Habere yaptığı açıklamada ‘Açık adresi, unvanı, ticari sicil numarası yok ve fiyatı da çok ucuzsa oradan uzak dursunlar. Sahte ürünler geliyor. Çul çaput geliyor. O ürünleri göndermek yerine ya sahtesini gönderiyor ya da hiç göndermiyor’ ifadelerini kullandı.

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'NE ÜRÜNÜM GELDİ NE PARAM'

Tüketicilerde internetten alışveriş yaptıklarında yaşadığı sorunları şu sözlerle dile getirdi:

“Ne ürünüm geldi ne de param geldi. Hep tüketici mağdur oluyor. Tanınmış markadan sipariş etmiştim. Kumaşında farklılık vardı. Sahte ürünler ve resimde gördüğünüz bir ürünün geldiği zaman aynı ürün olmaması. Kargoya verildi diyor, 2-3 gün geçiyor hala daha gelmiyor. Sonra iptal ediyorlar.”

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