İnternet üzerinden başvuruda 10.000 TL hemen hesapta! Geri ödeme ve faiz tablosu güncellendi!

10.000 TL krediye geri ödeme ne kadar? Acil nakit paraya ihtiyacı olanlar dikkat! Bankaların faiz ve ödeme tablosu tek tek hesaplandı. İhtiyaç kredisi veya tüketici kredisiyle acil nakit para ihtiyacınızı kolaylıkla karşılayabiliyorsunuz. İnternet üzerinden yapabileceğiniz başvuruyla hesabınıza 10.000 TL para yatıyor. Peki; 10.000 TL krediye geri ödeme ne kadar oluyor?

İŞTE GÜNCEL KREDİ TABLOSU

ALTERNATİF BANK

Oran: %1,85

Tutar: 1.501,02 TL

958,42 TL/Ay 11.553,52 TL

CEPTETEB

Oran: %1,85

Tutar: 1.501,02 TL

958,42 TL/Ay 11.553,52 TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Oran: %1,95

Tutar: 1.585,42 TL

965,45 TL/Ay 11.637,92 TL

AKBANK

Oran: %2,18

Tutar: 1.780,77 TL

981,73 TL/Ay 11.835,90 TL

ZİRAAT BANKASI

Oran: %1,79

Tutar: 1.450,54 TL

954,21 TL/Ay 11.503,04 TL

QNB FİNANSBANK

Oran: %1,84

Tutar: 1.492,60 TL

957,72 TL/Ay 11.545,10 TL

FİBABANKA

Oran: %1,89

Tutar: 1.534,74 TL

961,23 TL/Ay 11.587,24 TL

VAKIFBANK

Oran: %1,91

Tutar: 1.551,62 TL

962,63 TL/Ay 11.604,12 TL

HALKBANK

Oran: %1,94

Tutar: 1.576,96 TL

964,75 TL/Ay 11.629,46 TL

ŞEKERBANK

Oran: %2,50

Tutar: 2.055,45 TL

1.004,62 TL/Ay 12.107,95 TL

GARANTİ BBVA

Oran: %2,58

Tutar: 2.124,64 TL

1.010,39 TL/Ay 12.177,14 TL

KREDİ NOTU NEDEN ÖNEMLİ?

Kredi notunuzun yüksek olması bankalarda kredi kullanımınızı kolaylaştırmayı sağlar. Bankalar puanlama bilgisine göre müşterilerinin "çok iyi", "iyi", "az riskli", "orta riskli" ya da "yüksek riskli" gruba girip girmediğini belirler. Çok iyi, iyi, az riskli grubun kredi kullanımları için olumlu cevap alma olasılığı daha yüksektir.

Orta riskli ve yüksek riskli grup kredi ödemeleri için olumsuz bir kategori olsa da bankalar müşterilerine kredi verme kararı için kredi notu dışında kendilerinin belirleyeceği kriterleri de göz önünde bulundurup, olumlu yanıt ile de cevap verebilirler. Bu kriterler bankadan bankaya değişebilmektedir. Kredi notunuzun yüksek olması kredi alımlarınızda öncelikli olmanızı ve olumlu değerlendirmenizi sağlar.

