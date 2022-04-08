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İnternet üzerinden başvuruda 10.000 TL hemen hesapta! Geri ödeme ve faiz tablosu güncellendi!

08.04.2022 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acil paraya ihtiyacı olan ve bankalardan kredi çekmek isteyen vatandaşlar dikkat! Bankaların sunduğu ihtiyaç kredisi paketleri ile nakit ihtiyacı tamamlanabiliyor. Bankaların açıkladığı faiz ve geri ödeme tablosu üzerinden, hangi bankanın daha avantajlı olduğu karşılaştırmalı görülebiliyor. Bazı bankalar, müşterilerine ve maaşlarını aynı bankadan alanlara daha uygun faizle kredi verebiliyor.

İnternet üzerinden başvuruda 10.000 TL hemen hesapta! Geri ödeme ve faiz tablosu güncellendi!

10.000 TL krediye geri ödeme ne kadar? Acil nakit paraya ihtiyacı olanlar dikkat! Bankaların faiz ve ödeme tablosu tek tek hesaplandı. İhtiyaç kredisi veya tüketici kredisiyle acil nakit para ihtiyacınızı kolaylıkla karşılayabiliyorsunuz. İnternet üzerinden yapabileceğiniz başvuruyla hesabınıza 10.000 TL para yatıyor. Peki; 10.000 TL krediye geri ödeme ne kadar oluyor?

İŞTE GÜNCEL KREDİ TABLOSU

ALTERNATİF BANK

Oran: %1,85
Tutar: 1.501,02 TL
958,42 TL/Ay 11.553,52 TL

CEPTETEB

Oran: %1,85
Tutar: 1.501,02 TL
958,42 TL/Ay 11.553,52 TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Oran: %1,95
Tutar: 1.585,42 TL
965,45 TL/Ay 11.637,92 TL

Kredi faiz oranları düştü mü?

AKBANK

Oran: %2,18
Tutar: 1.780,77 TL
981,73 TL/Ay 11.835,90 TL

ZİRAAT BANKASI

Oran: %1,79
Tutar: 1.450,54 TL
954,21 TL/Ay 11.503,04 TL

QNB FİNANSBANK

Oran: %1,84
Tutar: 1.492,60 TL
957,72 TL/Ay 11.545,10 TL

FİBABANKA

Oran: %1,89
Tutar: 1.534,74 TL
961,23 TL/Ay 11.587,24 TL

Kredi faiz oranları düştü mü?

VAKIFBANK

Oran: %1,91
Tutar: 1.551,62 TL
962,63 TL/Ay 11.604,12 TL

HALKBANK

Oran: %1,94
Tutar: 1.576,96 TL
964,75 TL/Ay 11.629,46 TL

ŞEKERBANK

Oran: %2,50
Tutar: 2.055,45 TL
1.004,62 TL/Ay 12.107,95 TL

GARANTİ BBVA

Oran: %2,58
Tutar: 2.124,64 TL
1.010,39 TL/Ay 12.177,14 TL

Kredi faiz oranları düştü mü?

KREDİ NOTU NEDEN ÖNEMLİ?

Kredi notunuzun yüksek olması bankalarda kredi kullanımınızı kolaylaştırmayı sağlar. Bankalar puanlama bilgisine göre müşterilerinin "çok iyi", "iyi", "az riskli", "orta riskli" ya da "yüksek riskli" gruba girip girmediğini belirler. Çok iyi, iyi, az riskli grubun kredi kullanımları için olumlu cevap alma olasılığı daha yüksektir.

Orta riskli ve yüksek riskli grup kredi ödemeleri için olumsuz bir kategori olsa da bankalar müşterilerine kredi verme kararı için kredi notu dışında kendilerinin belirleyeceği kriterleri de göz önünde bulundurup, olumlu yanıt ile de cevap verebilirler. Bu kriterler bankadan bankaya değişebilmektedir. Kredi notunuzun yüksek olması kredi alımlarınızda öncelikli olmanızı ve olumlu değerlendirmenizi sağlar.

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