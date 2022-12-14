FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İnternette ikinci el ilaç satışı patladı! Kanser ilaçları bile var: 'Sahibinden az kullanılmış ilaç'

İnternette ikinci el ilaç satışı patladı! Kanser ilaçları bile var: 'Sahibinden az kullanılmış ilaç'

14.12.2022 06:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eczanelerde son zamanlarda ilaç sıkıntısı yaşanmaya başladı. Eczanelerde ilaca erişemeyen vatandaşlar, çareyi internette aradı. İkinci el ilaç satışları patladı. Uzman isimler, insanları ikinci el ilaca karşı uyarırken, ölümcül sonuçlar oluşturabileceğine işaret etti. TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan "İnsanların ilaçların kişiye özel olduğunu unutmamaları gerekir" dedi.

İnternette ikinci el ilaç satışı patladı! Kanser ilaçları bile var: 'Sahibinden az kullanılmış ilaç'

İnternette ikinci el ilaç satışı yoğun talep görüyor. Eczanelerde yaşanan ilaç sıkıntısı sonrasında vatandaşlar çözümü böyle bulmaya çalıştı ama uzman isimler bu durumun ölümcül sonuçlar oluşturabileceğine dikkat çekti. TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, "Eğer bir ilacın kapağı açılır veya bir pomat sıkılırsa bu artık atık ilaç olur, kullanılmış ilaçtır" dedi.

thumbs_b_c_bd5aba5bb3b85e90fd62b1652395f31c

İKİNCİ EL İLAÇ SATIŞI PATLADI

Eczanelerde ilaca erişim sıkıntısı yaşanırken internette ikinci el ilaç satışı patladı. 'Çocuğuma aldım içiremedim, kremin yarısına kullandım ya da tedavim bitti bu ilaç elimde kaldı' gibi notlarla internette ikinci el ilaç satışı yapılıyor.

İlaç fiyatlarına yeni düzenleme: Problemin çözümü için ilk adım atıldı İlaç fiyatlarına yeni düzenleme: Problemin çözümü için ilk adım atıldı

KANSER İLAÇLARI BİLE VAR

Kremlerden haplara iğnelerden kanser ilaçlarına piyasada bulunamayan pek çok ilaç ikinci el olarak yoğun talep görüyor.

'ÖLÜMCÜL SONUÇLAR OLUŞTURABİLİR'

Show Haber'in haberine göre İkinci el ilaçlar yarı fiyatına satılırken bunların sağlık riskleri ise saymakla bitmiyor. Ne saklama koşulları ne de bu ürünlerin sahte olup olmadığı biliniyor. Uzmanlar isimler bu ilaçların ölümcül sonuçlar oluşturabileceğine işaret etti.

'İLAÇ KULLANILIR VEYA POMAT SIKILIRSA ARTIK ATIK OLUR'

TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan "Vatandaşlar sıkıntıya giriyor ve aramak zorunda kalıyor. İnsanların ilaçların kişiye özel olduğunu unutmamaları gerekir. Eğer bir ilacın kapağı açılır veya bir pomat sıkılırsa bu artık atık ilaç olur, kullanılmış ilaçtır" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na asgari ücret göndermesi: Neredeyse 1 yıl olacakBakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na asgari ücret göndermesi: Neredeyse 1 yıl olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 150 milyon net petrol rezervi keşfedildi, işte ilk görüntülerCumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 150 milyon net petrol rezervi keşfedildi, işte ilk görüntüler
Asgari ücret 2023 zammında ikinci toplantı! Masadaki rakamlar netleşiyor... Asgari ücret 2023 zammında ikinci toplantı! Masadaki rakamlar netleşiyor...
Anahtar Kelimeler:
ilaç ikinci el satış

En Çok Okunan Haberler

"Hala şaka gibi geliyor" diyerek açıkladı: Can güvenliği tehlike altında

"Hala şaka gibi geliyor" diyerek açıkladı: Can güvenliği tehlike altında

İşte ilk finalist... Dünya 10'u konuşuyor, o dünyayı sallıyor!

İşte ilk finalist... Dünya 10'u konuşuyor, o dünyayı sallıyor!

Benzin ve motorin fiyatlarını etkileyecek gelişme! İki banka peş peşe duyurdu: Petrol'e 2023'te Çin desteği

Benzin ve motorin fiyatlarını etkileyecek gelişme! İki banka peş peşe duyurdu: Petrol'e 2023'te Çin desteği

GSS borcu olanlar dikkat! Bu tarih kritik, borçlar silinecek

GSS borcu olanlar dikkat! Bu tarih kritik, borçlar silinecek

Kritik veri açıklandı! Piyasalar hareketlendi: Gram altında yeni rekor

Kritik veri açıklandı! Piyasalar hareketlendi: Gram altında yeni rekor

Türk petrolü için çalışmalar yoğunlaştı: Her gün 30 tanker petrol çıkıyor...

Türk petrolü için çalışmalar yoğunlaştı: Her gün 30 tanker petrol çıkıyor...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.