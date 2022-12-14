İnternette ikinci el ilaç satışı patladı! Kanser ilaçları bile var: 'Sahibinden az kullanılmış ilaç'

İnternette ikinci el ilaç satışı yoğun talep görüyor. Eczanelerde yaşanan ilaç sıkıntısı sonrasında vatandaşlar çözümü böyle bulmaya çalıştı ama uzman isimler bu durumun ölümcül sonuçlar oluşturabileceğine dikkat çekti. TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, "Eğer bir ilacın kapağı açılır veya bir pomat sıkılırsa bu artık atık ilaç olur, kullanılmış ilaçtır" dedi.

İKİNCİ EL İLAÇ SATIŞI PATLADI

Eczanelerde ilaca erişim sıkıntısı yaşanırken internette ikinci el ilaç satışı patladı. 'Çocuğuma aldım içiremedim, kremin yarısına kullandım ya da tedavim bitti bu ilaç elimde kaldı' gibi notlarla internette ikinci el ilaç satışı yapılıyor.

KANSER İLAÇLARI BİLE VAR

Kremlerden haplara iğnelerden kanser ilaçlarına piyasada bulunamayan pek çok ilaç ikinci el olarak yoğun talep görüyor.

'ÖLÜMCÜL SONUÇLAR OLUŞTURABİLİR'

Show Haber'in haberine göre İkinci el ilaçlar yarı fiyatına satılırken bunların sağlık riskleri ise saymakla bitmiyor. Ne saklama koşulları ne de bu ürünlerin sahte olup olmadığı biliniyor. Uzmanlar isimler bu ilaçların ölümcül sonuçlar oluşturabileceğine işaret etti.

'İLAÇ KULLANILIR VEYA POMAT SIKILIRSA ARTIK ATIK OLUR'

TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan "Vatandaşlar sıkıntıya giriyor ve aramak zorunda kalıyor. İnsanların ilaçların kişiye özel olduğunu unutmamaları gerekir. Eğer bir ilacın kapağı açılır veya bir pomat sıkılırsa bu artık atık ilaç olur, kullanılmış ilaçtır" dedi.

